José del Rio y Antonio Aracre, de Syngenta, en el evento "Sustentabilidad, capítulo cuatro", organizado por LA NACION.

Días atrás distintos famosos participaron de un video oponiéndose a un acuerdo con China para la producción porcina en la Argentina, algo que "embarra la cancha", según el director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, Antonio Aracre. De acuerdo con él, la sustentabilidad requiere de una mirada holística que tenga en cuenta no solo lo ambiental, sino también lo económico y social.

"La sustentabilidad trae asociada una mirada de largo plazo, es el alma de las organizaciones e implica un análisis desde todos los aspectos. Si algo parece interesante, ¿a nivel social se puede sostener? ¿Pensaste en todas las variables económicas? ¿En el impacto ambiental? Si solo mirás lo social, lo económico o lo ambiental, pero olvidándote de uno, no tenés un efecto sustentable", afirmó en el evento "Sustentabilidad, capítulo cuatro", organizado por LA NACION.

En diálogo con el secretario general del diario, José del Rio, el ejecutivo de la empresa que elabora productos para mejorar el rendimiento de los cultivos dijo que hay que ser diversos porque así se innova, y que eso es algo que deberían tener en cuenta las ONGs ambientalistas.

"Me preocupa el sufrimiento animal, pero me preocupa el 50% de pobres. Abordemos el tema de forma sustentable. Veamos qué industrias no tienen impacto en el cambio climático y cómo corregir las que causan problemas, pero siempre de modo de preservar los puestos de trabajo y crear otros", aseguró.

"Yo intento escuchar, empatizar, corregirme, cambiar. Pero también con la ilusión de que del otro lado pase lo mismo y así salir de la grieta del insulto y la descalificación. Y pensar cómo juntos podemos enriquecer nuestro pensamiento con acciones de grupo. A veces lo logro y a veces, no", agregó.

Antonio Aracre, de Syngenta. Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Consultado acerca de qué es lo más difícil, dijo que "el prejuicio". "Hace unos días salió un grupo de celebrities hablando muy mal del agro y de la producción de cerdos. En el video se mezclan imágenes, pero ¿saben de dónde son? ¿Si son de Argentina o no? Se embarra la cancha y no se tiene una discusión desde la práctica, la economía, la ecología, sino desde las emociones bajas descalificando. Encima son personas que, si las abordas una a una, son prácticas", señaló.

En este sentido, consideró que hoy "es cool sumarse a una mirada ambientalista sin que importe más nada, pero eso no es sustentable".

"No podemos tener un buen impacto climático con un 10% más de desocupación o de exclusión social. Tenemos que ver cómo resolver el cambio climático y no impactar a la economía. Ser sustentable es mirar a largo plazo y trabajar en una conjunción de ecosistemas. Esa coexistencia de modelos con participación de las poblaciones originarias es el futuro. Pero implica un esfuerzo: juntarse y hablar", cerró.

