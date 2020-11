#ModoPandemia: los famosos se unen a la campaña contra el acuerdo porcino con China

"¿Querés vivir para siempre en modo pandemia?", se preguntan los famosos que se unieron a la ONG Somos Miles para decirle no al acuerdo porcino con China. A través de una serie de posteos en redes sociales, las figuran alzan su voz en contra de la instalación de granjas de cerdo en Argentina, las cuales buscan producir carne a gran escala para el consumo del país asiático.

Celeste Cid, Fede Bal, Brenda Gandini, Leo Montero, Eleonora Wexler, Luciano Cáceres, Valentina Bassi, Natalia Lobo, Guillermo Pfening, Esteban Prol, Laura Azcurra y Nicolás Maiques son algunos de los que participan en esta iniciativa denominada #ModoPandemia.

A través de enunciados simples, los artistas hablan con ironía sobre las cosas que no pudieron hacer durante este 2020 debido a la pandemia. "Me encanta tener que verme con la gente solo a través de pantallas", dice Bal. "Qué bueno que mi hijo ya no pueda salir a jugar con sus amigos", agrega Gandini.

"Me encanta tener que desinfectar todo cada vez que hago las compras", alega la gráfica de Pfening, mientras que la de Cid se refiere a la enorme cantidad de incendios forestales registrados en el último año. "Buenísimo ver los bosques en llamas mientras nos quedamos en casa".

Montero en su texto apela al deporte. "Qué hermoso ver partidos sin hinchas en las tribunas", dice sobre una de sus pasiones. "Qué copado que mi papá no pueda hacer teatro nunca más", reflexiona Amelia, la hija de Cáceres que posa junto a él para la campaña. "Qué bueno que ya no voy a poder visitar más a mi madre", suma Wexler en un reproche parecido al de Lobo, que manifiesta: "Qué bueno no volver a abrazar a nadie nunca más".

"Modo Pandemia es el primer desafío de SomosMilesOrg. Se trata de un poderoso mensaje creado con el objetivo de frenar el acuerdo porcino que Argentina intenta firmar con China. Y hablamos de desafío porque concientizar no es una tarea fácil y hace falta el esfuerzo de todos", expresa el comunicado oficial difundido por la organización. "Hay una relación lógica, visible e innegable entre las enfermedades de origen zoonótico y la industrialización animal. Una pandemia de consecuencias aún desconocidas es prueba de ello. Y aún cuando el planeta y la humanidad se enfrentan cada día a más devastación, explotación, sufrimiento y dolor, tenemos que estar explicando la peligrosidad del acuerdo Argentina-China", continúa.

"Esta amenaza podría parecer suficiente, pero no. El modelo agroindustrial que avanza sobre la vida sin distinción de especie está a un paso de multiplicarse en la Argentina. La oportunidad de hacerte escuchar es hoy. De defenderte, a vos y a los que amás, a los animales, al planeta. Hoy tenemos que demostrar unidos, que no hay nada más importante que nuestro presente y nuestro futuro", culmina el texto.

Esta no es la primera vez que los famosos usan su voz en contra de este acuerdo. A comienzos de septiembre, Marcela Kloosterboer se mostró en contra de este tratado, con el que China busca producir carne para su consumo, luego de tener que sacrificar 20 millones de toneladas de cerdo debido a un brote de peste porcina ocurrido en los criaderos que tenían en su propio territorio.

"¿Vamos a permitir que en nuestro país pongan los chinos sus industrias de chanchos?", escribió en sus historias. "Acabo de ver un video que me cortó la respiración ¿Es necesario? Basta de abuso. Basta de sufrimiento", expresó en su momento. Liz Solari también suele usar sus redes sociales para mostrar su indignación con que Argentina, "se convierta en el chiquero del mundo". "La sociedad argentina le dice no a la propuesta de China para construir granjas de cerdos y nuevas pandemias", escribió en una publicación, invitando a sus seguidores a firmar una petición para detener el tratado. "La muerte no es negocio" y "Basta de falsas soluciones", son los hashtags que eligió para reforzar el mensaje.

La concreción del acuerdo, que iba a ser firmado en septiembre pero se aplazó para noviembre, sigue siendo analizada por el Gobierno debido a las fuertes críticas por un eventual impacto ambiental con la producción en confinamiento.

En caso de que este acuerdo se lleve adelante, prácticamente se duplicaría el número de 350.000 cerdas que hay hoy en el país y se impulsaría la producción de 700.000 toneladas anuales en lo inmediato y de 900.000 toneladas por año en un cuatrienio, según estimaciones oficiales. Cada planta, según se prevé, será una instalación integrada, desde el procesamiento de granos para alimentación animal hasta la cría de cerdos, matadero y envasado. China es el primer productor del mundo y, antes de la peste porcina africana, producía unas 54 millones de toneladas.

