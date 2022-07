“Apagón digital”: la industria del software alerta sobre las consecuencias de las trabas a las importaciones en el sector

Las nuevas trabas a las importaciones que se dispusieron a fines de junio afectaron a muchos sectores y no solo a los productivos, sino que la industria local del software también estaría alcanzada por la imposibilidad de hacerse de algunos de los componentes que hacen al mix de servicios que prestan en el país y para el exterior, según indican en el sector.

Según explicó la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) en un comunicado, los servicios están montados en plataformas de todas partes del mundo y, por ende, la Comunicación “A” 7532 del Banco Central -que dificulta que las empresas puedan cumplir con las obligaciones contraídas con sus proveedores del exterior- podría paralizar la actividad de todas las compañías que utilizan software en sus procesos productivos.

“Nosotros hacemos productos digitales, pero usamos, por ejemplo, servicios de cloud de Microsoft o algún desarrollo de reconocimiento facial. También hay mucho software vinculado a lo que es atención al cliente vía mail o WhatsApp y API internacionales (API significa interfaz de programación de aplicaciones). En fin, hay un mix que no es puramente local”, explicó Sergio Candelo, presidente de la Cessi, en diálogo con LA NACION.

La cámara se reunió con el Banco Central, el Ministerio de Desarrollo Productivo y tenía previsto reunirse con la AFIP para explicarles la situación de las empresas, en especial de aquellas que tienen contratos y obligaciones contraídas antes de la nueva norma y que no pueden acceder al Mercado Único de Cambios para pagarlas.

“Hay muchos que no podemos cambiar los precios de contratos que tenemos pactados. Tampoco podemos sacar un crédito o pagar con tarjeta, porque en muchos casos las empresas no tienen el límite para hacer eso. Puede haber un bloqueo o apagón digital y se pueden caer un montón de empresas argentinas porque, si vos no le pagás el servicio, te bajan la plataforma”, agregó Candelo, y dijo que la medida le pega al sector en sí mismo, a la provisión que hacen para empresas locales y a las exportaciones.

Según la Balanza de Pagos del Indec, en el primer trimestre de 2022 ingresaron US$631 millones y salieron US$490 millones por actividades de informática. Es decir que hubo un saldo positivo de US$142 millones.

Consultadas por este diario fuentes de Argencon, la entidad que nuclea a empresas prestadoras de servicios basados en el conocimiento, dijeron que hay compañías que están incumpliendo pagos al exterior de contratos ya fijados por falta de cupo y que creen que la dificultad será más evidente con el paso del tiempo. “Además, hay empresas que quieren comprar equipamiento, como laptops, para dar nuevos puestos de trabajo y no consiguen por falta de stock disponible”, agregaron.

Según la Comunicación 7532, que cambió el sistema de financiación de importaciones, hasta el 30 de septiembre, casi todas las empresas deberán buscar financiamiento para poder adquirir insumos del exterior cuando superen hasta un 105% del total importado durante el año anterior (medido en dólares).

La única excepción son las pequeñas y medianas empresas que tienen un umbral diferencial. En estos casos, cuentan con un límite de incremento del 115% con respecto a 2021, para aquellas que importaron hasta US$1.000.000 ese año.

“No prohíbe las importaciones, ya que se puede importar con dólares propios, sino que restringe el acceso a divisas del BCRA para este fin con el objetivo de cuidar las reservas”, hicieron hincapié en su momento desde el Gobierno.