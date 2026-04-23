Pluspetrol busca sumarse al RIGI con una inversión de US$12.000 millones en Vaca Muerta

Pluspetrol, el cuarto productor de petróleo y gas del país, presentó su solicitud para adherirse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) con una apuesta de US$12.000 millones. El proyecto apunta a desarrollar el bloque Bajo del Choique–La Invernada, en la provincia del Neuquén, con el objetivo de llegar a una producción de 100.000 barriles por día.

El anuncio se produce en un momento de impulso renovado para el régimen: el Gobierno acaba de prorrogarlo por un año —ahora estará vigente hasta el 8 de julio de 2027— y amplió las actividades que pueden adherirse al esquema. A través del decreto 105/2026, el Ejecutivo incorporó la explotación y producción de nuevos desarrollos hidrocarburíferos. Para proyectos en Vaca Muerta y otras cuencas no marítimas el piso mínimo de inversión sube a US$600 millones; para la exploración offshore se mantiene en US$200 millones.

El proyecto de Pluspetrol junto con la compañía provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) se estructurará en dos etapas. La primera se concentrará en la zona sur del área, con la construcción de dos plantas de procesamiento, infraestructura de ductos y la perforación de pozos, lo que permitiría alcanzar 50.000 barriles por día y 6 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) de gas.

Una petrolera privada apuesta US$12.000 millones en Vaca Muerta bajo el paraguas del RIGI

La segunda etapa impulsará la zona norte con inversiones similares, para llegar al máximo de 100.000 barriles diarios y 12 millones de m3/d de gas en el punto pico. En total, el plan contempla más de 600 pozos en un horizonte de 25 años y la construcción de cuatro plantas de procesamiento.

Para Pluspetrol, que tiene presencia además en Perú —donde es el primer productor de petróleo y gas del país—, Ecuador, Estados Unidos, Países Bajos y Uruguay, la adhesión al RIGI representa un salto de escala que podría consolidarla entre los principales operadores de la cuenca neuquina.

El régimen al que buscan sumarse ofrece un conjunto de incentivos diseñados para proyectos de gran envergadura. Entre los más valorados por los inversores internacionales figura el acceso gradual a la libre disponibilidad de divisas por exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero. Además, la alícuota del impuesto a las ganancias baja del 35% al 25%, el IVA se paga mediante certificados de crédito fiscal transferibles y el impuesto al cheque se computa como crédito íntegro en Ganancias. También se contemplan exenciones de derechos de importación y, durante los tres primeros años, de retenciones a las exportaciones.

A cambio, las empresas deben comprometer la inversión mínima requerida y desembolsar al menos el 40% del total dentro de los dos primeros años.

Para proyectos que superen los US$2000 millones —como el de Pluspetrol—, existe además la categoría Peelp (Proyectos de Exportación Estratégica a Largo Plazo), que permite acceder a la eliminación de retenciones desde el segundo año de realizada la inversión. Uno de los atractivos centrales para iniciativas de esta escala es la estabilidad legal y fiscal por 40 años, que blindan el proyecto frente a eventuales cambios tributarios provinciales o municipales.