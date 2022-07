Segmentación de tarifas: qué pasa si no me inscribí antes del 26 de julio para mantener los subsidios a la luz y el gas

Hasta el martes 26 de julio habrá tiempo para inscribirse y acceder al subsidio en las facturas de luz y gas, mediante el formulario de segmentación de tarifas establecido por el Gobierno. Alrededor de 3.443.386‬ hogares cargaron sus datos en Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) en todo el país durante la ventana de 10 días, pero una duda se instaló entre los usuarios que no realizaron el trámite online: ¿qué pasa si no me inscribí?

Las personas que carecían de un dispositivo móvil, computadora o acceso a Internet para completar de manera online el formulario de la Segmentación Energética, podrán obtener un turno para realizar el trámite de forma presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) durante todo el mes de julio. A partir de entonces, quienes no se inscriban perderán el subsidio tanto en la tarifa de gas como en la de luz.

Según lo comunicado por la Secretaría de Energía, al finalizar los 10 días de inscripción y una vez actualizados los cuadros tarifarios, se definirá quienes mantienen los subsidios y quienes no; y los usuarios del segmento más alto percibirán un aumento, de forma gradual a partir de agosto, en sus facturas mensuales de entre $1200 y $1300. Mientras que el costo pleno de la tarifa se abonaría recién en diciembre.

El esquema de segmentación de tarifas dividió a la población en tres grandes grupos según su nivel de ingresos. La tarifa 1, comprende a 75.492 hogares, el grupo denominado de “ingresos altos”, y perderán los subsidios gradualmente. Por otro lado, la Tarifa 2 que circunscribe a 979.496 hogares de bajos ingresos, mantendrán el subsidio una vez aceptados. Y por último la Tarifa 3 de ingresos medios, que ronda los 712.000 hogares, también mantendrán los beneficios.

Las personas sin dispositivos con acceso a internet pueden registrarse en las oficinas de Anses

El periodo habilitado para el registro se organizó por fechas según el último número del DNI de la persona que figura en las boletas. Aquellos documentos terminados en 0, 1 y 2 debieron inscribirse entre el 15 y 19 de julio; los finalizados en 3, 4 y 5 entre el 20 y el 22 de julio y el último grupo de los terminados en 6, 7, 8 y 9, tienen tiempo para hacerlo desde el 23 y hasta el martes 26 de julio inclusive.

Segmentación de tarifas: cómo pedir turno en Anses para mantener los subsidios

Sacar turno de manera virtual a través de la página web del organismo, clickeando en el botón celeste de “solicitar turno”.

a través de la página web del organismo, clickeando en el botón celeste de “solicitar turno”. La otra forma, es mediante un llamado al número 130 de Anses en el horario de 8 a 20 horas.

en el horario de 8 a 20 horas. El turno será otorgado en una de las oficinas del organismo, al que deberá acercarse con la documentación correspondiente.

Segmentación de tarifas: qué se necesita para inscribirse en Anses

Última boleta del servicio de gas o electricidad o la siguiente información: número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red.

o la siguiente información: número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red. El último ejemplar de tu DNI , Libreta Cívica o de Enrolamiento.

, Libreta Cívica o de Enrolamiento. El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

de cada integrante del hogar mayor de 18 años. Tus ingresos de bolsillo y los de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

mayor de 18 años. Una dirección de correo electrónico donde puedan contactarte.

donde puedan contactarte. Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el Renacom, tené a mano el número de registro.

Las tres categorías de la segmentación tarifaria: