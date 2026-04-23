Juan Carlos de Pablo, economista: por qué ve al país en un momento económico “gris”

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió a los datos de actividad económica difundidos ayer por el INDEC, que marcaron una caída mensual del 2,6% en febrero, y relativizó su impacto: “Ni salió el sol ni estamos volando todos por el aire”.

Durante una charla con clientes de la empresa Planexware, De Pablo advirtió sobre la lectura aislada del dato. “Si uno se queda solo con el 2,6% es para suicidarse”, dijo, aunque recordó que en los meses previos la actividad había mostrado subas del 0,4% y del 1,7%.

“Estoy viendo saltos muy marcados de un mes a otro. Cuando ocurre eso, hay que recurrir a indicadores que eliminen factores circunstanciales. El indicador de tendencia-ciclo muestra un crecimiento del 0,1% mensual. La economía está estancada, pero con heterogeneidad”, explicó. En esa línea, mencionó que, si bien la producción industrial cayó en marzo según FIEL, el primer trimestre del año mostró una mejora frente al último trimestre de 2025. “No estamos para una fiesta, ni para pegarnos un tiro”, resumió.

El economista también comparó estos datos con el superávit comercial de US$2500 millones y sostuvo que en la Argentina se observa “una suerte de enfermedad holandesa”. “Hay un superávit comercial muy significativo y, al mismo tiempo, empresas que enfrentan dificultades en un contexto de tipo de cambio estable e inflación mensual del 2,5%. Esto no se soluciona con una devaluación, ni es un escenario que vaya a darse”, afirmó.

En este contexto, planteó la necesidad de distinguir entre las declaraciones oficiales relevantes y las que no lo son. “Cuando dicen que se vienen los mejores 18 meses, no importa. Hay que saber cuándo escuchar. Por ejemplo, cuando se afirma que, pase lo que pase, habrá equilibrio fiscal. Eso implica que, ante un problema de recaudación —como el que se empieza a ver—, algo va a ocurrir: o habrá más ajuste o se acumulará deuda”, señaló.

Luis Caputo dijo que “los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas” en referencia al crecimiento económico proyectado y a los motores que lo impulsarán Fabián Marelli

De Pablo retomó, además, un comentario del economista Pablo Goldín para definir el escenario actual como un “momento económico gris”: “Ni salió el sol ni estamos volando todos por el aire”, repitió.

Consultado sobre el supuesto divorcio entre la macroeconomía y la microeconomía, rechazó esa idea y sostuvo que ambas dimensiones “son lo mismo”, aunque admitió que la realidad es heterogénea. “Solo en los modelos más sofisticados aparece un desarrollo balanceado”, indicó.

A su vez, destacó que la situación de la industria difiere de la del comercio. “Incluso los familiares de los comerciantes compran por Mercado Libre. Hay cambios que son irreversibles. Esto es una transformación fenomenal: no hay forma de frenar el cambio tecnológico”, concluyó.

En la apertura del encuentro, Guido Pinto, director comercial de Planexware, explicó que la misión de la compañía es conectar a las empresas para mejorar su funcionamiento. “Ofrecemos soluciones tecnológicas que permiten que los documentos circulen sin reprocesos ni errores. Esto acelera la cadena de valor y mejora la eficiencia entre clientes, dentro de un esquema de trazabilidad”, señaló.

Actualmente, la firma conecta a más de 15.000 empresas, que intercambian más de 8 millones de documentos por mes.