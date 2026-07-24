Aranceles de EE.UU.: qué productos argentinos se ven más afectados por la medida de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su decisión de imponer un arancel del 10% a las importaciones provenientes de la Argentina. Sin embargo, el país quedó dentro del grupo con alícuota más baja y varios productos estratégicos resultaron exceptuados. Según el Gobierno, la medida no tiene un impacto negativo concreto. Más aún: cree que resultará positiva, porque surgen nuevas excepciones.

Con esta noticia, se restituyen los términos arancelarios que habían sido acordados entre la Argentina y Estados Unidos en febrero, cuando firmaron el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos. De esta manera, ahora Washington decidió preservar las preferencias arancelarias para el país.

Esto hizo que la Argentina tenga un arancel del 10%, el más bajo de todos, junto con Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, la India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, y el Reino Unido.

Si bien habrá exportaciones argentinas que deberán afrontar un arancel del 10% para ingresar al mercado estadounidense, buena parte de los productos de mayor relevancia para el comercio bilateral continuará ingresando sin ese recargo.

Productos exceptuados

Hay algunos productos que estarán exceptuados. Dentro de ese listado aparecen varios bienes estratégicos para las exportaciones argentinas, como minerales críticos —entre ellos el litio—, distintas maderas, yerba mate, té y otros productos agroindustriales.

El presidente, Donald Trump, durante la conferencia de este jueves Alex Brandon - AP

Además, el USTR amplió el listado de excepciones para la Argentina e incorporó otras 93 posiciones arancelarias que también quedarán excluidas del nuevo gravamen. Entre ellas figuran animales vivos, flores, aceites de jojoba y argán, corcho, ratán, seda, piedras preciosas, perlas, galio, germanio y arrabio, entre otros.

También permanecen exceptuados productos que Estados Unidos considera estratégicos para su economía o cuya oferta doméstica resulta insuficiente. Allí aparecen el petróleo y el gas, fertilizantes, determinados alimentos, minerales críticos y piezas aeronáuticas.

La carne vacuna tampoco sufrirá modificaciones. Se mantendrá vigente la cuota de 100.000 toneladas que la Argentina puede exportar a Estados Unidos sin quedar alcanzada por este nuevo esquema. Mientras que el acero y el aluminio seguirán con el arancel del 50% para productos básicos e importaciones primarias bajo el marco de la Sección 232.

En consecuencia, los sectores que sentirán con mayor fuerza el impacto serán aquellos productos que no integran ninguno de esos listados de excepción. Allí aparecen distintas manufacturas industriales, alimentos procesados o algunos productos regionales, los cuales deberán ingresar con un costo adicional del 10%.

El Gobierno de Trump arrancó con su política de aranceles el año pasado Mark Schiefelbein - AP

La noticia se conoció cuando apenas faltaban algunas horas para que expiraran este viernes los aranceles temporales del 10% por el Gobierno estadounidense bajo la Sección 122, tras un límite legal de 150 días. Es decir, en la práctica, ese 10% ya existía para la Argentina y ahora se mantiene definitivamente.

“Las facultades específicas que utiliza esta administración han cambiado, pero la estrategia comercial no. Estamos comprometidos a seguir utilizando aranceles y a negociar acuerdos para apoyar la reindustrialización de nuestra economía, proteger a los trabajadores estadounidenses, aumentar sus salarios y reducir nuestro déficit comercial”, señaló el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.