ARCA reglamentó el plan de reducción de multas para pymes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó este miércoles las condiciones del plan de reducción de multas para pymes, que incluye quitas de hasta un 50% en las infracciones formales. La medida contempla pequeñas y medianas empresas, personas físicas y entidades sin fines de lucro.

La normativa, formalizada a través de la Resolución General 5927/2026 publicada en el Boletín Oficial, detalla que el beneficio alcanza las obligaciones vencidas del 2 de enero de este año en adelante, y cuyas infracciones a los deberes formales de la Ley N° 11.683 se cometieron antes del 9 de octubre, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 27.826.

Según informó ARCA, el alcance abarca a las empresas de los tramos 1 y 2 con su respectivo Certificado MiPyME, así como a personas humanas, sucesiones indivisas y organizaciones sociales registradas bajo formas jurídicas específicas, como asociaciones, fundaciones, cooperativas y mutuales, que no estén catalogadas como grandes contribuyentes por la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes.

La rebaja opera de forma automática si se resuelven las sanciones Shutterstock - Shutterstock

El organismo oficial aclaró que la rebaja opera de forma automática siempre que los responsables cumplan con la obligación formal omitida —aquella que originó la sanción— antes del 18 de diciembre de este año. Estos pendientes pueden ser trámites de registración, presentación de declaraciones juradas informativas o faltas a requerimientos y normativas.

Quedan comprendidas en el régimen las multas aplicadas conforme al artículo 17 del Título III de la ley y al artículo 4° del Decreto N° 1253/26, considerándose también canceladas aquellas cuyo importe se consolidó en una adhesión a un régimen de facilidades de pago.

En los casos en que las multas estén en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, el procedimiento exige un paso adicional: los contribuyentes deben presentar una solicitud a través de la página web institucional bajo el trámite denominado “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826″, identificando el número de sumario o resolución correspondiente antes de la misma fecha límite de diciembre. Aun así, esta gestión institucional implica:

Los incumplimientos deben resolverse antes del 18 de diciembre de este año Daniel Basualdo

Aceptar pagar el 50% restante: No poder seguir discutiendo esa parte que te queda por abonar

No poder seguir discutiendo esa parte que te queda por abonar Bajarte de los juicios: Renunciar a seguir haciendo reclamos legales o judiciales contra esa multa

Renunciar a seguir haciendo reclamos legales o judiciales contra esa multa Hacerte cargo de los gastos: Pagar los costos judiciales o administrativos que haya generado el juicio o trámite hasta ese momento.

Asimismo, el organismo fiscalizador aclaró que la medida no dará lugar en ningún caso a la repetición de los importes que se pagaron con anterioridad al inicio de vigencia de la norma.