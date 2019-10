Por la crisis de consumo, Arcor despidió empleados en su planta de San Luis

Luis Pagani, presidente de Arcor Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia

La fuerte caída del consumo masivo golpea a una de las empresas emblema de alimentos en la Argentina. Arcor, que semanas atrás debió dar vacaciones a 2500 trabajadores en el país en cuatro plantas, anunció hoy que despedirá a 42 trabajadores en su fábrica de chocolates de San Luis, luego de abrir un proceso de "readecuación de personal", que ya había incluido algunos retiros voluntarios y la posibilidad de relocalización de personal.

Según contaron a LA NACION, ya se había implementado un plan de retiro de personas que por jubilarse, pero también planes de retiros generales para readecuar esa planta -en la que trabajan 444 personas- a "las necesidades actuales de producción". Actualmente, Arcor tiene en la Argentina 13.000 empleados (unos 1200 están en San Luis, en cuatro establecimientos).

Esta planta en particular se especializa en la producción de chocolates para las Pascuas (trabaja en el segundo semestre) y en tabletas de chocolates. Algunos de los productos que fabrica son los Surtidos Arcor, los bocaditos Cabsha, Sapito y el chocolate Hamlet.

En la firma aseguraron además que, en los últimos dos meses, 14 trabajadores tomaron alguna de las opciones de retiro, pero ninguno optó por la alternativa de traslado a otra planta.

Semanas atrás, la firma que comanda Luis Pagani debió dar vacaciones a 2500 empleados en cuatro plantas como consecuencia también de la baja en el consumo. No se trató de un adelantamiento, porque los trabajadores entrarán en ese período en octubre y noviembre. Sin embargo, en la empresa reconocen que no es un lapso "habitual" de vacaciones. En la firma dijeron que, por ahora, no se tomarán nuevas medidas con la plantilla y que se evaluarán según el contexto.

"Cabe destacar que esta planta no es ajena al contexto general de la economía y debido a la caída generalizada de consumo ha sufrido una merma importante y permanente en su nivel de actividad, con un grado de ocupación promedio por debajo de los últimos años", dijo Arcor en un comunicado enviados a los medios esta tarde.

"Frente a este contexto y con fin de garantizar la continuidad de sus operaciones, esta base ha ofrecido entre otros, planes de retiro y la posibilidad de traslado a otras plantas del grupo, y actualmente se encuentra implementando un plan de adecuación de la dotación, que alcanza a 42 colaboradores de un total de 444", precisaron en la empresa de Pagani.

"En los últimos años, la planta de Arcor ubicada en la localidad de San Luis ha implementado cambios en sus líneas con el objetivo de contribuir con la competitividad y sustentabilidad de la operación", dijeron, y concluyeron: "En este marco, se incorporaron líneas, como el caso de toda la producción nacional de la temporada de Pascua y la línea de tabletas de chocolates. Por otra parte, se discontinuaron algunas líneas de baja utilización, principalmente las vinculadas a la producción de golosinas. Actualmente, esta base cuenta con 12 líneas de producción y 5 centros de envasado, en donde se elaboran productos del Negocio Chocolates".