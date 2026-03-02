Inocencia fiscal: Supervielle se posiciona como el primer banco en habilitar depósitos en dólares

En una etapa clave para el sistema financiero argentino, marcada por la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal y el nuevo marco regulatorio impulsado por la Unidad de Información Financiera (UIF), Supervielle se posiciona como protagonista: es el primer banco privado en habilitar los depósitos en dólares bajo este esquema.

La decisión refleja también gilidad y definición estratégica. En un contexto donde el desafío es reconstruir confianza y canalizar ahorros hacia el sistema formal, la entidad avanza con una propuesta concreta que combina previsibilidad, simplicidad y rendimiento en moneda extranjera.

Dos alternativas para potenciar los dólares

En línea con las normativas difundidas por el Banco Central de la República Argentina y la UIF, Supervielle permite a sus clientes depositar dólares sin requerimiento de documentación al momento del depósito, facilitando su ingreso al circuito financiero formal.

Pero la entidad va más allá de la operatoria básica: redobla la apuesta con una propuesta de valor diseñada para hacer rendir esos dólares.

Actualmente ofrece dos alternativas de inversión en moneda extranjera:

Cuenta remunerada en dólares, con una tasa del 2% TNA. Sin tope de monto.

Plazo fijo en dólares a 365 días, con un rendimiento de 5% TNA.

Un cambio de paradigma para el ahorro en dólares

La Ley de Inocencia Fiscal inaugura una nueva etapa para quienes buscan regularizar y canalizar sus dólares dentro del sistema.

La estrategia es clara: convertir los dólares inmovilizados en una herramienta de crecimiento. Con una operatoria ágil, sin exigencias adicionales y con alternativas de rendimiento competitivo, Supervielle busca posicionarse como el banco de referencia para quienes decidan dar el paso y reinsertar sus ahorros en el circuito financiero.

En un mercado que empieza a reconfigurarse, la entidad marca el ritmo: primero en adherir, primero en ofrecer rendimiento y primero en capitalizar una oportunidad histórica para el ahorro en moneda extranjera.

Para aprovechar este beneficio solo hace falta ser cliente de Supervielle. Quienes no lo sean pueden darse de alta en supervielle.com.ar.

