“Fin de una batalla”: Sturzenegger habló tras la aprobación de una vacuna veterinaria brasileña y le bajó el tono a la pelea con un laboratorio

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, realizó un extenso comentario en X tras la aprobación del Senasa de una vacuna contra la aftosa de origen brasileño e importada por Tecnovax. El funcionario, que en la red social citó una nota de LA NACION, habló de “el fin de una batalla innecesaria” que duró dos años, destacó el proceso de autorización y se refirió al laboratorio Biogénesis-Bagó, el más importante en la provisión de esta dosis en el país. En el Gobierno habían puesto la lupa sobre esta empresa argumentando que vendía esa vacuna, producida localmente, a un valor más caro que en la región. El Senasa autorizó el producto brasileño luego de un proceso donde, en su momento, se rechazaron dosis del vecino país por no superar algunas pruebas.

“La batalla es moral. La aprobación de la vacuna antiaftosa de la brasileña Ourofino Saúde Animal, usando el procedimiento de equivalencia –que ya @SenasaAR utilizaba en el resto de las vacunas animal-, es el fin de una batalla innecesaria que duró dos años", comenzó el funcionario. Según el ministro, cuando ayer el jefe de Estado en su discurso criticó a algunos empresarios “no estaba criticando a los empresarios”. Dijo que “este gobierno quiere empresarios exitosos” y “mejor si muy exitosos”.

“Lo que critica es un modelo donde se usa el poder autoritario del Estado para redistribuir el ingreso de los argentinos a favor de ciertas empresas. En ese modelo los empresarios no triunfan por el valor que aportan a la sociedad, sino por su capacidad de lobby o por su tolerancia a la corrupción. Como decía el presidente este sistema perverso e inmoral siempre se da en los modelos donde hay “Estado presente” y que en la Argentina perfeccionó el kirchnerismo", amplió.

El funcionario indicó que el kirchnerismo “no quería mercados competitivos sino socios empresariales con lo que compartir los despojos de lo que le sacaban al pueblo”. Agregó: “La invocación de @JMilei a cambiar este sistema no es económica sino moral. Un mercado libre lleva justicia adonde antes había favoritismo. Solo en un mercado libre el éxito empresario es sinónimo de contribución social”.

Para Sturzenegger, el caso de la vacuna contra la aftosa “es un tristísimo ejemplo de ese sistema que queremos desterrar”. Dijo que a la aprobación “nos la pelearon en la reglamentación, nos la pelearon intentando torcer voluntades, nos la pelearon en la prensa y nos la pelearon en la Justicia...”

En este marco, indicó que se espera que el proceso permita reducir el costo de la vacuna. “Quizás ya lo hizo, porque el precio ya cayó significativamente desde que asumió @JMilei, aunque todavía está lejos, de hecho sigue a casi el doble, del valor al que tan solo unos años atrás se vendía en el país y del precio que el principal laboratorio la vende en Uruguay hoy mismo”, dijo.

Luego se refirió a Biogénesis-Bagó: “Quiero aclarar que este proceso no es contra el laboratorio que domina el mercado, Biogénesis-Bagó. No es en contra de nadie. Pero sí es en contra de un sistema. Biogénesis-Bagó es el 10mo productor de vacunas animales del mundo por Dios. Sería hermoso verlo como una usina de ventaja competitiva para nuestra producción ganadera y de orgullo para la Argentina en el exterior.

Añadió: “Queremos verla como una bandera de calidad que inunde la sanidad animal en el mundo y no que sea para nuestros ganaderos una empresa que usó los resortes del Estado para evitar la competencia y obtener rentas. Yo me pregunto ¿por qué una empresa tan exitosa a nivel mundial hace algo así a nivel local? ¿Es solo porque podían, como decía el CEO de Neumen? Porque, honestamente, no creo que lo necesiten. Les sobra paño y capacidad técnica".