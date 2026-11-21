Para 2030, según algunos estudios, Vaca Muerta exportará de US$25.000 a US$30.000 millones anuales en petróleo y gas. Sumando el resto del complejo minero-energético se superarían los US$50.000 millones al año. El número impresiona y entusiasma.

Pero veamos otra oportunidad donde somos claramente competitivos. Irlanda no tenía laboratorios farmacéuticos de relevancia hasta 1960, y hoy exporta US$94.472 millones anuales en medicamentos. Son tres Vaca Muerta. Italia, sin gigantes de la Big Pharma tradicionales, hoy vende al exterior US$75.401 millones en remedios; y Corea del Sur, con una industria biotecnológica de apenas cuatro décadas, ya supera los US$10.000 millones anuales.

El mérito del sector energético es innegable y, tras profundos cambios en el país y en el mundo, ha despegado. Ahora podemos posar la mirada sobre el sector de la salud y los medicamentos, que hoy exporta US$1170 millones anuales. Podemos considerar una política activa de promoción similar a la de la industria energética y tenemos un potencial exportador que, con la programación adecuada, podría equipararse con Vaca Muerta.

Tenemos capacidad

La ciencia médica y la industria farmacéutica argentinas no parten de cero. Hoy nuestro país exporta casi lo mismo que todo Brasil, que vende US$1270 millones, lo que nos pone en cuatro veces más por habitante que nuestro vecino. Basta imaginar qué ocurriría con reglas de largo plazo equivalentes a las que impulsaron la cuenca neuquina.

Nos respalda la historia. El 3 de mayo de 1854 ingresó en la Universidad de Buenos Aires el primer alumno de Farmacia, Esteban Massini, y así la UBA fue pionera en América Latina junto a México y Brasil. A partir de allí floreció una escuela científica extraordinaria donde nuestros tres Premios Nobel en ciencias duras estuvieron íntimamente ligados al medicamento.

Bernardo Houssay, graduado de farmacéutico en la UBA en 1904 con apenas 17 años, ganó el Nobel de Medicina en 1947 por descubrir el rol de las hormonas hipofisarias en el metabolismo de la glucosa, un hallazgo fundacional para tratar la diabetes. Luis Federico Leloir obtuvo el Nobel de Química en 1970 por describir los nucleótidos de azúcares, concepto luego utilizado para el diseño moderno de fármacos. Y César Milstein, químico formado por la UBA, recibió el Nobel en 1984 por desarrollar los anticuerpos monoclonales, una técnica que revolucionó para siempre la medicina contemporánea, especialmente la producción de fármacos.

Adicionalmente, tenemos capacidad instalada. En 1905 nuestro país importaba el 86% de los medicamentos que consumía; para 1942 la industria local producía el 96% de las especialidades medicinales que se comercializaban. Producimos medicamentos a escala industrial desde 1880. Hoy el país cuenta con 22 carreras universitarias de Farmacia y unas 230 plantas industriales de capitales nacionales y multinacionales. Producimos vacunas en cinco establecimientos y lideramos en biosimilares, tras haber levantado la primera planta de anticuerpos monoclonales de Sudamérica. En el ranking internacional Nature Index 2026 ocupamos el puesto 30 mundial en investigación farmacológica original. Pensemos que Egipto ocupa el puesto 45 y ya exporta US$1300 millones e Irlanda, con una exportación 80 veces superior a la nuestra, se ubica en el puesto 33. Todo esto muestra la relevancia de una estrategia industrial.

La industria farmacéutica es uno de los pocos sectores argentinos, junto al nuclear y el agro, donde una tradición científica de excelencia, una infraestructura industrial consolidada y capacidades regulatorias complejas pueden convertirse, mediante una estrategia deliberada, en una ventaja exportadora de escala mundial.

Vaca Muerta y los medicamentos

Con políticas adecuadas, la Argentina podría, en una década, duplicar sus exportaciones de medicamentos y alcanzar escala, pero debemos aplicar los instrumentos que funcionaron en el mundo.

Irlanda e Italia combinaron estabilidad tributaria, incentivos fiscales a la investigación y máxima exigencia regulatoria para abrir los mercados de Estados Unidos y Europa (pensemos en el rol central de la Anmat). Corea del Sur y Brasil, a su vez, utilizaron el financiamiento de desarrollo y el poder de compra de sus sistemas de salud para potenciar su industria de fármacos. Fabricar medicamentos y exportarlos desde la Argentina involucra una gran cantidad de talento local que debe potenciarse. En todos los países que recorrieron este camino hubo una estrategia deliberada similar a la que hoy impulsa a nuestro sector petrolero.

Paradójicamente, es a partir del desarrollo del petróleo y del gas que la Argentina tiene una gran oportunidad farmacéutica. Podríamos capitalizar esta oportunidad de disponer de gas y petróleo para apalancar la producción de materias primas farmacéuticas para América Latina. Podemos desarrollar una industria petroquímica liviana que permita escalar la producción de precursores químicos destinados al crecimiento local de la industria de principios activos farmacéuticos, consolidando un liderazgo regional de proyección continental. Esto sería complementario con el rol de Estados Unidos, principal mercado farmacéutico mundial, que hoy busca proveedores en Occidente.

A la vista del enorme potencial, es muy razonable pensar en un RIGI específico para promover inversiones en medicamentos y biotecnología.

Más allá de la economía

Potenciar nuestra industria farmacéutica mediante compras públicas eficientes, estándares internacionales y crédito productivo atado a exportación y ciencia tendría un efecto multiplicador incomparable. Y abarataría los programas públicos de los que dependen más de diez millones de argentinos sin cobertura, en un país donde la mitad de los hipertensos no recibe tratamiento. Además, la producción local de vacunas y biosimilares traccionaría a nuestras facultades de Farmacia, Bioquímica, Medicina e Informática Biomédica.

Pero a su vez la producción de medicamentos explota una clara ventaja competitiva. Producimos ciencia de excelencia en astronomía o electrónica, pero sin una industria comparable detrás. Lo inverso ocurre con el software. Los medicamentos, en cambio, arrancan en las aulas, siguen en las plantas y desde allí se venden al mundo. Solo necesitamos reglas estables, una estrategia como el RIGI, y en unos años tendremos otro tesoro como Vaca Muerta. Un tesoro que comienza cuando un joven decide estudiar una carrera de la salud.

El autor es doctor en ciencias biomédicas, exdirector del PAMI