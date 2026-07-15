Aumento de colectivos en el AMBA: cuánto cuesta el boleto desde el 15 de julio 2026

Desde este miércoles 15 de julio rige un aumento para los colectivos de jurisdicción nacional que realizan su recorrido entre la ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano bonaerense.

Desde hoy rigen aumentos en el boleto de colectivos de jurisdicción nacional

En tanto, las líneas porteñas y provinciales aplican sus aumentos al inicio de cada mes, y el reajuste, en este caso, se concretará el sábado 1° de agosto.

A través de la Secretaría de Transporte, y a partir de la resolución 26/2026, publicada en el Boletín Oficial, quedaron establecidos los incrementos del mes en curso para los colectivos nacionales.

Cuánto cuesta el boleto de colectivos nacionales desde el 15 de julio 2026

Estos son los valores que rigen desde este miércoles 15 de julio, según el recorrido:

Distancia Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar 0-3 km $742,81 $1.485,62 3-6 km $861,66 $1.723,32 6-12 km $1.002,80 $2.005,60 12-27 km $1.151,36 $2.302,72 más de 27 km $1.337,06 $2.674,12

Los montos del boleto de colectivos nacionales a partir de hoy JUAN MABROMATA - AFP

El ajuste alcanza exclusivamente a las más de 100 líneas de jurisdicción nacional, cuyo detalle figura más abajo.

Las líneas alcanzadas por el incremento del 15 de julio son:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195.

Cuánto cuesta el boleto de tren en julio 2026

Según consta en el sitio oficial de la Red SUBE, que depende de la Secretaría de Transporte, las tarifas de los trenes metropolitanos del AMBA tiene un incremento en julio en todos su ramales, y el valor del pasaje varía, según el tramo que se utilice:

Sección Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar 1 $380,00 $760,00 2 $530,00 $1060,00 3 $660,00 $1320,00

Las tarifas de los trenes metropolitanos del AMBA fueron planificadas con cinco actualizaciones consecutivas hasta el mes de septiembre; esto implica que en julio impacte una suba del 13%.

Los aumentos abracan a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.

La recomposición tarifaria busca “corregir el atraso acumulado” desde septiembre de 2024 y mejorar el financiamiento del sistema ferroviario, según dijeron desde la Secretaría de Transporte.