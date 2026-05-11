Aumento de colectivos y trenes: el Gobierno aplicará subas de hasta 18% mensual desde el próximo lunes

El gobierno de Javier Milei oficializó la actualización de las tarifas para el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio de los paros y protestas por la reducción del servicio.

Tal como consignó LA NACION, el aumento será de hasta un 18% para los boletos de tren y de un 2% en los colectivos y forma parte de un esquema escalonado que se extenderá durante los próximos meses.

La medida, que entrará en vigor a partir del próximo 18 de mayo, busca “aliviar la situación financiera del sistema y recortar el gasto de subsidios“, según explicaron desde la administración mileísta en un comunicado.

Oficializada en la Resolución 26/2026 publicada en el Boletín Oficial de este lunes y con el sello de la Secretaría de Transporte, la medida también habilitó una consulta pública para discutir los nuevos cuadros tarifarios de los servicios de jurisdicción nacional a través de un mecanismo de participación ciudadana que estará disponible durante tres días hábiles. Este sistema permitirá presentar opiniones y comentarios sobre la propuesta pero no tendrá carácter vinculante.

Los trenes aumentarán hasta un 18% ricardo-pristupluk-11511

Aumento de colectivos

El ajuste alcanza exclusivamente a las más de 100 líneas de jurisdicción nacional que unen la ciudad de Buenos Aires con distintos municipios del conurbano bonaerense. Las líneas porteñas y provinciales, por otro lado, ya aplicaron aumentos propios en las últimas semanas.

Según la propuesta oficial que se puede ver en los cuadros tarifarios que compartió el Gobierno, el boleto mínimo de colectivo pasaría de $700 a $714 para los usuarios con Tarjeta SUBE registrada, mientras que la tarifa social se ubicaría en $321,30 y el valor para quienes no tengan la tarjeta registrada ascendería a $1428.

Además, el esquema prevé otras dos actualizaciones consecutivas del 2%, previstas para el 15 de junio y el 15 de julio. De concretarse todas las etapas anunciadas, el aumento acumulado para los colectivos nacionales rondará el 6,1% y llevará el boleto mínimo a aproximadamente $743.

Las líneas afectadas

Las líneas alcanzadas por el primer aumento escalonado del 2% son:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195.

Largas filas para tomar un colectivo por el aumento del boleto y la baja en la frecuencia Fabián Marelli

Tarifas de trenes

En los trenes metropolitanos, en cambio, el boleto mínimo para las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza pasaría de $280 a $330 para los usuarios con SUBE registrada.

Para los beneficiarios de la tarifa social, el valor será de $148,50, mientras que quienes no tengan la SUBE registrada deberán pagar el doble de la tarifa correspondiente. El boleto abonado en efectivo costará $1100.

Las tarifas de los trenes metropolitanos del AMBA tendrán cinco actualizaciones consecutivas hasta septiembre; un 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. Si se aplican todas las etapas previstas, el boleto mínimo de tren acumulará una suba cercana al 90% y pasará de $280 a alrededor de $530 en septiembre.

Según explicaron desde Transporte, la recomposición tarifaria buscará “corregir el atraso acumulado” desde septiembre de 2024 y mejorar el financiamiento del sistema ferroviario. “El objetivo de la medida es garantizar un sistema de transporte más ordenado y eficiente, preservar condiciones de calidad y seguridad operativa y avanzar en una adecuación progresiva de las tarifas para los usuarios”, sostuvo el comunicado oficial.