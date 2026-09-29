Aumentos de octubre: cuánto subirán el transporte, los servicios, las prepagas y los alquileres

Octubre llega con una serie de aumentos que afectan al bolsillo de los argentinos. Las subas alcanzarán a los boletos de colectivo y subte, a los peajes, a las tarifas de luz, del gas y del agua, a las cuotas de medicina prepaga y a los alquileres.

En algunos casos, los aumentos se mantienen en línea con la inflación del mes pasado, que marcó un 1,7% mensual (agosto). Sin embargo, en otros se encuentran por encima de esa variación.

La semana pasada se aplicó un ajuste en los precios del combustible Ricardo Pristupluk

Además de los rubros mencionados, la semana pasada se aplicó un incremento en el precio de los combustibles: las principales petroleras privadas aumentaron hasta 5%, mientras que YPF optó por un ajuste promedio del 1%.

Transporte público

Desde el 1° de octubre, las tarifas de los colectivos, el subte y los peajes en la ciudad de Buenos Aires subirán un 3,7%. Este número surge del esquema de actualización mensual que toma la inflación medida por el Indec y le suma un ajuste de dos puntos porcentuales más para los costos operativos de las empresas.

Para los usuarios que viajan en la Ciudad de Buenos Aires en las 31 líneas exclusivas de la Capital Federal, el boleto mínimo saltará de $887,99 a $920,48, mientras que el segundo tramo de viaje se reubicará en las planillas en los $1022,81.

Aumenta el boleto de los colectivos y subte para los usuarios del AMBA JUAN MABROMATA - AFP

Con esta misma lógica, el pasaje del subte tendrá un salto que lo llevará de los actuales $1753 a $1817, aunque la red mantendrá vigentes las bonificaciones decrecientes para los pasajeros frecuentes que hagan más de 20, 30 o 40 viajes por mes.

En tanto, las líneas de colectivos de jurisdicción provincial aplicarán un ajuste similar. De esa forma, se incrementa la tarifa mínima con tarjeta SUBE registrada hasta los $1206,39 y el tramo intermedio de 3 a 6 kilómetros a los $1357,18.

Peajes

Los peajes de las autopistas porteñas ajustarán sus pizarras con la misma lógica inflacionaria del transporte público y aplicarán una suba del 3,7%, que contempla el IPC de agosto más dos puntos.

En los corredores de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos particulares pasarán a abonar una tarifa básica de $4787,85 durante el horario normal, valor que sube hasta los $6785,16 en la hora pico.

Para quienes utilicen la autopista Illia, los peajes de Retiro II, Sarmiento y Salguero, los valores para vehículos de dos ejes se reacomodarán en los $1994,73 en la franja convencional y en los $2820,85 en hora pico.

Las autopistas porteñas funcionan con un sistema de peaje sin barreras y tienen a TelePASE como principal modalidad de pago. Quienes no estén adheridos pueden recurrir a alternativas como el Pase Diario prepago o el TelePASE por patente.

Los peajes de CABA aumenta 3,7% en octubre

Tarifas de gas, luz y agua

En los próximos días se esperan los nuevos cuadros tarifarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN. Los porcentajes de actualización de las tarifas de electricidad y gas todavía no fueron definidos.

En el caso del agua, tampoco está definido el incremento, pero se puede anticipar. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) publicó que el coeficiente de modificación K ―fórmula polinómica de actualización periódica utilizada para calcular y ajustar las tarifas del servicio de agua potable y desagües― pasa de 2.326,1757 a 2.376,5912. En ese sentido, se estima que la tarifa de AySA para los usuarios del AMBA subirá un 2,17% en octubre.

Anteriormente, el Gobierno había fijado un tope del 3% mensual que rigió entre mayo y agosto dejó de aplicarse desde septiembre. Desde entonces, los nuevos valores responden directamente a la fórmula sin techo.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga ya comunicaron los ajustes que aplicarán durante junio, luego de que el Gobierno las obligara a informarlos a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para democratizar la información a los usuarios.

La mayoría de las compañías subirán las cuotas un 2% mensual, por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en agosto, como es el caso de Swiss Medical. También hay aumentos de hasta un 2,8%, como en el caso de Sancor Salud, y del 2,9% para los usuarios de Omint. En tanto, Osde aplica alzas entre 2,1% y 1,9%, dependiendo del plan.

El incremento se sumará a las distintas actualizaciones que las empresas vienen aplicando durante el año y tendrá impacto tanto en las cuotas de los afiliados particulares como en aquellos que derivan sus aportes de la seguridad social.

Los aumentos de las prepagas en octubre rondan el 2%

Alquileres

En el mercado inmobiliario conviven actualmente distintos tipos de contratos, según la fecha en que fueron firmados y las condiciones de actualización establecidas en cada caso. Para aquellos que tienen actualización trimestral de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el incremento acumulado entre junio y agosto ―los últimos datos publicados por el Indec― es del 5,79%.

Por ejemplo, un alquiler que costaba $700.000 pasará a costar $740.530 en octubre después de aplicar el ajuste.