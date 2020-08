Autos. Nissan invertirá US$130 millones en Córdoba en los próximos dos años

Los US$ 130 millones de inversión irán a la planta de Córdoba, donde la empresa produce la pick-up Frontier Crédito: Gentileza Nissan

CÓRDOBA.- La empresa Nissan Argentina -que en Córdoba, en la planta de Renault de Santa Isabel, produce las pick-up Frontier- anunció una inversión de US$130 millones en los próximos dos años para "ampliar" la gama de productos que ofrece en la región, sumar tecnología, desarrollar más proveedores locales y ampliar los mercados de exportación desde la Argentina.

Guy Rodríguez, chairman de Nissan Latinoamérica, fue el encargado del anuncio. Afirmó que la decisión implica la "consolidación" de la estrategia de la compañía en la región, donde también produce en Brasil, en su planta de Río de Janeiro. Sostuvo que Frontier es un producto "muy relevante" para la marca, ya que es el tercero más vendido en la región. En junio en Brasil la Frontier alcanzó una participación en el mercado de pick-ups del 10,1%, las más alta de los últimos siete años. El market share total de la marca en ese país es de 2,9%.

Sobre los nuevos mercados que podría sumar la empresa desde la Argentina, ante la consulta de LA NACION, el ejecutivo admitió que Chile y Colombia son dos que están sobre la mesa. En Chile, la marca vende unas 7000 unidades anuales (está segunda en volumen) y en Colombia la participación es del 33%. "Son dos mercados importantes; la clave es trabajar todos los días", sintetizó.

Gonzalo Igarzabal, presidente de Nissan Argentina, agregó que la nueva inversión "confirma el crecimiento" de la marca; apuntó que en junio la participación en el mercado fue de 4,4 puntos del total (en el segmento de pick-ups el máximo histórico fue de 7,6% en febrero). La cordobesa es la última fábrica que comenzó a producir Frontier en el mundo, por lo que dispone de la "última tecnología". Calificó la nueva inversión como un "espaldarazo impresionante". Hoy se producen nuevos modelos de esa camioneta.

La idea original era alcanzar las 70.000 unidades anuales, pero ahora Rodríguez definió como "viable" el proyecto con 40.000 unidades; varias veces dijo que el volumen de este año y del próximo "son difíciles de proyectar. Esas 40.000 son a mediano plazo". Sobre el nivel de integración local, hoy es de entre 32% y 35% e Igarzábal indicó que la "intención es seguir empujando en ese sentido"; ya tiene 12 proveedores "nominados" para sumar.

PENDIENTES

Los ejecutivos de la marca, antes de la conferencia de prensa, oficializaron el anuncio al presidente Alberto Fernández, en un encuentro del que también participó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Rodríguez enfatizó que en la conversación con los funcionarios se "enfocaron" en la inversión y no en cuestiones como la disponibilidad de dólares para producir o para importar, o el programa de "compre nacional" que diseña el Gobierno.

Guy Rodríguez planteó que 40.000 unidades por año hacen sustentable al proyecto de producir la Frontier en Córdoba Crédito: Gentileza Nissan

Igarzabal admitió que los temas están "sobre la mesa" en las conversaciones de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) con el Gobierno, pero aclaró que la empresa en particular no ha tenido "ningún inconveniente" para "importar y trabajar en forma normal; no tenemos unidades para ingresar al país frenadas". E insistió en que "estamos alineados con los intereses del país".

Rodríguez repasó que en Córdoba se invirtieron US$600 millones para adaptar las instalaciones de Santa Isabel a la producción de pick-ups. En agosto de 2018, cuando se inauguró, iban a ser tres modelos porque también estaban los de Mercedes Benz y Renault. Finalmente, Mercedes Benz anuló la iniciativa, y Renault fabricará desde fin de año la Alaskan.

"Cambió lo proyectado originalmente; la producción fue menor -señaló Rodríguez. En el año fiscal 2019 produjimos 10.000 unidades, lo logramos por el trabajo en equipo con nuestro partner y gracias al apoyo del [gremio] Smata de Córdoba. Fue un año desafiante, pero salimos adelante y ratificamos nuestra estrategia". Desde que se inició la fabricación local se hicieron 18.000 unidades de la Frontier en Córdoba.