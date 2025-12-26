“Urgente”: crece el malestar en San Luis por la inseguridad rural

Crece la tensión en San Luis por la inseguridad rural. Productores y entidades denunciaron un aumento de casos de abigeato, ataques a campos y faena clandestina y advirtieron que, lejos de mejorar, la situación se agravó en algunas zonas, como contó LA NACION. En este contexto, productores que están adheridos a la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) pidieron una audiencia “urgente” al gobernador Claudio Poggi para abordar el problema, pero, a casi dos semanas del pedido formal, todavía no obtuvo respuesta oficial. La entidad reclama un esquema de seguridad rural más claro, refuerzo de controles y una mesa de trabajo con el gobierno provincial.

A esto lo expresaron en una nota que la Sociedad Rural de Río Quinto, adherida a Cartez, le envió a la Gobernación el 12 del actual. La entidad transmitió la preocupación del sector y pidió una reunión para tratar el tema. En la carta señalaron: “Por intermedio de la presente le solicitamos con carácter de ‘urgente’ una audiencia para tratar el tema de casos de abigeato y faena clandestina en campos de la provincia de San Luis”.

Además hizo público el reclamo a través de sus redes sociales, donde habló de “extrema preocupación por delitos agropecuarios en San Luis”. La Sociedad Rural Río Quinto ya había pedido una audiencia urgente “ante la gran cantidad de hechos delictivos registrados”, después de “una gran cantidad de reuniones infructuosas y sin resultados palpables con otros funcionarios y con autoridades policiales”.

Tal como había contado LA NACION semanas atrás, distintas asociaciones rurales advertían que en la provincia se multiplicaron los robos de ganado, la faena clandestina y la venta ilegal de carne, incluso con comercialización informal a través de redes sociales. En un caso, un productor relató que le robaron y faenaron dos vacas, lo que representó una pérdida de $2,8 millones, y acumuló unos cinco millones de pesos en 2025 por casos similares. También advirtieron por dificultades para denunciar y una sensación creciente de desprotección en las zonas productivas.

Con ese antecedente, el clima volvió a tensarse: las entidades aseguraron que “la situación no mejoró” y que en algunos puntos se incrementaron los hechos delictivos.

Desde Cartez explicaron que el pedido de audiencia busca abrir una mesa de trabajo seria con el gobierno provincial. En diálogo con este medio, Patricio Kilmurray, prosecretario de la entidad, señaló: “Pedimos la reunión porque se han registrado varios hechos de inseguridad en los campos de San Luis y entendemos que es necesario abordarlos de manera conjunta. La idea es ponernos a disposición para ver cómo podemos avanzar y mejorar la seguridad rural".

Sobre la evolución del problema, describió que es una situación que “viene de hace un tiempo”, pero en algunos lugares puntuales se ha incrementado en las últimas semanas. “Desde Cartez estamos transmitiendo la experiencia del modelo de patrullas rurales de Córdoba para que pueda aplicarse en San Luis. Hoy el principal desafío es que todavía no cuentan con un esquema definido y eso dificulta el arranque”, dijo.

Denunciaron matanza de vacunos y caballos

Kilmurray recordó que el gobierno provincial había manifestado intención de reforzar controles. “Habían prometido que hacia fin de año habría más móviles y más personal policial para reforzar la seguridad rural. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer y la situación sigue siendo complicada”, dijo.

También remarcó que desde la entidad buscan recomponer el vínculo institucional y que están a la espera de una respuesta oficial. Señaló que la relación de las autoridades con Cartez es buena y expresó el deseo de que se consolide también un buen canal de diálogo con las rurales de la provincia. “Lo que queremos es encauzar nuevamente un buen vínculo institucional”, afirmó.

Finalmente, insistió en que el objetivo no es confrontar, sino lograr soluciones. “Esperamos que nos concedan la audiencia para poder avanzar en un trabajo serio sobre el tema seguridad, que en algunos puntos de la provincia se ha agravado”.

“Nosotros estamos a disposición para colaborar, pero también tenemos la responsabilidad de transmitir la preocupación de los productores de San Luis”, apuntó.