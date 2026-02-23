Avanzan las reservas totales del BCRA: tocaron su mayor nivel en 72 meses

El Banco Central (BCRA) comunicó hoy que su tenencia total de reservas internacionales cerró la presente jornada en US$46.634 millones, según el dato preliminar. De esta manera, alcanzó nominalmente el mayor nivel de los últimos 72 meses, tomando en cuenta que para dar con monto mayor hay que remontarse hasta el 21 de octubre de 2019, fecha que cerró en US$46.886 millones.

Los datos muestran que aumentó en otros US$373 millones en la jornada, básicamente por mejora en las cotizaciones de varios de los activos que las componen por unos US$280 millones (el oro se anotó hoy un alza del 2,4%), a lo que se suma el 34º ingreso consecutivo por intervenciones de compra en el mercado cambiario local (US$95 millones, o el 26% del volumen negociado de contado). Eso hizo que no impactaran los pagos a organismos internacionales “por algo menos de US$40 millones”, concretados en la fecha.

Además la progresión de las reservas brutas en lo que va de 2026 es claramente al alza: crecen en US$2132 millones en lo que va del presente mes y en US$5469 millones en lo que va del año.

Las reservas venían de experimentar un salto de US$1348 millones el viernes, en un 60% explicado por un fuerte aumento en los encajes por depósitos que ocurrió al ingresar la provincia de Santa Fe al país los US$800 millones que había captado a principios de diciembre pasado del mercado global mediante una emisión de deuda. Esos dólares, que había quedado en un banco extranjero, fueron traídos al país y se calcula que parte de ellos podrían ir volcándose al mercado en las próximas semanas.

Las reservas netas o propias del BCRA, según el criterio con que las computa el FMI, siguen siendo fuertemente negativas aunque la dinámica actual de compras sugiere que no habrá un desvió muy importante con la meta pactada con ese organismo para el primer trimestre de 2026 (revisada y achicada en US$900 millones) por US$-3100 millones.

El BCRA publicó su posición vendida neta de futuros de USD al 30/01/2026, que fue de USD 3.340 M. Es descenso de USD 678 M con respecto al cierre de dic-25 y representó el 69% del interés abierto total del mercado: pic.twitter.com/eRqZ4TD69p — Federico García Martínez (@fegarciam) February 23, 2026

La novedad se conoció al cabo de una jornada en la que la entidad que comanda Santiago Bausili publicó su posición vendida neta en el mercado local de futuros a fin de enero. Allí se aprecia que el BCRA redujo otro 20% su exposición a estos derivados (que se había incrementado fuerte en la previa electoral), la que cayó de un equivalente a US$4018 millones a US$ 3340 millones durante el primer mes del año.

Pese a ese descenso US$678 millones con respecto al cierre de 2025, dicha tenencia representa “el 69% del interés abierto total del mercado”, hizo notar el economista Federico García Martinez.