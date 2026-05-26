Entró el giro del FMI y las reservas del Banco Central marcaron el nivel más alto desde 2019

Las reservas internacionales bajo administración del Banco Central (BCRA) alcanzaron hoy un nuevo máximo nominal durante la gestión de Javier Milei al superar por primera vez, y de manera holgada, los US$47.000 millones.

El logro llegó de la mano de los US$1000 millones que envió el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras aprobar —aunque con varias recomendaciones y cuestiones por corregir— la segunda revisión del acuerdo vigente. Esa evaluación incluyó un waiver (dispensa) por no haber cumplido la meta de acumulación de reservas contemplada en el pacto original, aun cuando esa exigencia ya había sido revisada a la baja.

Ese ingreso, sumado a la ya habitual compra diaria vía intervenciones sobre la plaza cambiaria local —sumó US$112 millones hoy, acumuló US$1947 millones en el mes y US$9098 millones en lo que va del año— y a la revalorización de algunos activos que el BCRA tiene en cartera, impulsó las reservas totales. Así, luego de haber cerrado el viernes en US$46.803 millones, treparon hasta los US$47.908 millones, al avanzar US$1105 millones en la jornada.

El BCRA compró US$112 millones hoy, US$1947 millones en el mes y US$9098 millones en lo que va del año archivo - Shutterstock

El anterior máximo alcanzado por esta tenencia durante la actual gestión había sido registrado el 23 de febrero, cuando las reservas llegaron a US$46.905 millones.

El nivel actual, el más elevado en más de seis años y siete meses -hay que remontarse a los US$47.916 millones registrados el 9 de octubre de 2019- , debería sostenerse al menos hasta el próximo pago de deuda a bonistas, previsto para dentro de 40 días, dadas las persistentes compras que realiza el BCRA.

Esto, aun cuando hacia fines de esta semana la entidad debe desprenderse de unos US$1100 millones para afrontar la cancelación final del remanente del Bopreal Serie 3: un 34% del capital emitido, equivalente a alrededor de US$1020 millones, más un 3% adicional en concepto de intereses.

Compra mucho, no tantos quedan Compumar

El objetivo de acumulación de reservas del BCRA para este año va de los US$10.000 millones a los US$17.000 millones, aunque algunos analistas creen que podría incluso superar ese techo. Lo importante es que, de ese total, al menos US$8000 millones deberían mantenerse en cartera hacia fin de año para cumplir con la nueva meta pactada con el FMI.

Dicha meta no resulta sencilla de alcanzar porque, dado que el Gobierno aún no logró refinanciar sus vencimientos de deuda mediante nuevas colocaciones en el exterior, necesita recurrir a los dólares del BCRA para honrar pagos de deuda externa.

Solo en lo que va del año ya le demandó US$5359 millones, equivalentes al 58,9% del total adquirido por la entidad. Y ya se sabe, por el anuncio oficial, que planea usar unos $6 billones que recibió como “rentas de la propiedad” del BCRA por los resultados de su balance 2025, para hacer una compra más.

“Si se miran los dólares que el BCRA le compra al mercado y los dólares que Tesoro le compra al BCRA, se ve que en la tenencia no queda tanto”, explicó el economista Amilcar Collante, de Profit Consultores.

Las reservas netas, aún en terreno negativo Compumar

En este contexto, y gracias a la publicación de la planilla de reservas internacionales y liquidez en moneda extranjera que hizo el ente monetario el viernes, se puede establecer que la posición de reservas netas había cerrado abril aún negativa en unos US$3450 millones en su medición más exigente (que descuenta como pasivos de corto plazo tanto los vencimientos del Bopreal a doce meses vista como también los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA).

La estimación la realizaron los economistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), empero, destacaron que, como “no habría nuevos vencimientos relevantes incorporándose a esta métrica hasta octubre, cuando empiece a computarse la segunda amortización del Bopreal Serie 1″, esa tenencia tiene todo para repuntar.

Desde Delphos Investment remarcaron que el BCRA compra divisas “a cuatro veces la guía oficial, y eso proyecta un cierre de año en torno a US$20.000 millones”, por lo que coinciden con esa hipótesis.

“El volumen operado en el MULC promedió US$481 millones diarios en lo que va del año y el BCRA viene absorbiendo el 20% promedio de ese flujo, muy por encima del 5% que el equipo económico había fijado como guía. Si en los 150 días hábiles que restan del año mantiene un ritmo de absorción algo más conservador, en torno al 16% del volumen, las compras del segundo semestre aportarían otros US$11.554 millones y el total anual sería de US$20.407 millones. Incluso bajo supuestos marcadamente más prudentes, comprando 10% del volumen, el año cerraría cerca de US$16.000 millones”, cifras por las que explicaron su optimismo al respecto en un informe semanal sobre la “fortaleza del sector externo”.