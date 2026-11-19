En medio de la incertidumbre generada por la suspensión de los vuelos de Plus Ultra entre Buenos Aires y Madrid, Avianca anunció que ofrecerá alternativas de regreso a los pasajeros afectados sin cobrarles una nueva tarifa aérea, aunque deberán pagar los impuestos, tasas y otros cargos obligatorios correspondientes.

La medida alcanzará a quienes ya hayan realizado su viaje de ida y tengan un pasaje de regreso emitido por Plus Ultra para volar entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre de 2026, siempre que lo hayan comprado hasta el 17 de noviembre. El beneficio también se extenderá a los pasajeros afectados por la suspensión de la ruta entre Lima y Madrid.

Según informó Avianca, que forma parte del Grupo Abra, los viajeros podrán regresar a sus destinos a través de una conexión en Bogotá, sujetos a la disponibilidad de asientos y por orden de llegada.

Para acceder a esta alternativa, deberán presentarse en los aeropuertos de Buenos Aires (Ezeiza o Aeroparque), Lima, Madrid o Barcelona el mismo día de su vuelo original o, como máximo, un día antes, para solicitar su reubicación.

La compañía aclaró que, si bien no cobrará la tarifa aérea, los pasajeros deberán afrontar los impuestos, tasas, contribuciones, cargos administrativos y cualquier otro importe obligatorio. También tendrán que verificar los requisitos migratorios y sanitarios correspondientes a su itinerario, incluida la conexión en Colombia.

El anuncio llega después de que Plus Ultra suspendiera sus vuelos entre Buenos Aires y Madrid a partir del 17 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, en el marco de un proceso de reestructuración financiera y operativa.

Como informó LA NACION, los pasajeros con vuelos cancelados pueden solicitar el reembolso de sus pasajes, aunque todavía no hay precisiones sobre cuándo se concretarán las devoluciones. En tanto, quienes tienen reservas posteriores al 15 de diciembre siguen sin certezas sobre la continuidad de los servicios.

Plus Ultra, que comenzó a operar en la Argentina a fines de mayo pasado, atraviesa dificultades financieras que ya habían llevado a la compañía a reducir sus frecuencias entre Buenos Aires y Madrid de cinco a dos vuelos semanales a partir de octubre. En aquel momento, la empresa había atribuido el ajuste principalmente a las obras en el aeropuerto de Ezeiza y al incremento de los costos operativos.

Sin embargo, según medios españoles, la aerolínea acumuló pérdidas por 31 millones de euros entre febrero y agosto, mientras que el gasto en combustible alcanzó los 105 millones de euros, frente a los 69 millones presupuestados. La compañía también prepara una reestructuración que contempla la presentación de un preconcurso de acreedores y un expediente de regulación de empleo (ERE).

No es la primera vez que Avianca implementa un mecanismo de asistencia de este tipo. La aerolínea recordó que anteriormente había ofrecido alternativas a los pasajeros afectados por el cese de operaciones de Viva Air, Ultra Air y Spirit Airlines.

En su comunicado, Avianca también pidió a las autoridades reforzar las tareas de supervisión y control preventivo para garantizar la viabilidad financiera y operativa de las compañías aéreas y proteger a los pasajeros ante situaciones que puedan comprometer la continuidad de sus viajes.