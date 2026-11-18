En medio de su crisis financiera, y tras alcanzar un acuerdo comercial con el gigante brasileño AMaggi, Los Grobo Agropecuaria presentó ante la Justicia una propuesta para pagarles a sus acreedores y avanzar hacia una salida de su concurso preventivo. La compañía, que según su último balance acumula un pasivo superior a los $351.000 millones y un patrimonio neto negativo de más de $106.000 millones, ofreció tres alternativas: pagar el 15% de la deuda de una sola vez, devolver el 35% en cuotas o cancelar el 100% en un plazo que puede extenderse hasta 15 años desde la aprobación judicial del acuerdo.

La presentación se realizó ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 12, donde tramita el concurso preventivo. La propuesta fue aprobada por el directorio de Los Grobo y comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Está dirigida a los acreedores quirografarios, es decir, aquellos que no cuentan con garantías especiales para cobrar sus créditos. Cada uno podrá elegir una o más alternativas y distribuir su crédito entre ellas.

La primera opción contempla una quita del 85% de la deuda. La empresa propone pagar únicamente el 15% del monto reconocido dentro de los 30 días hábiles posteriores a que la Justicia apruebe el acuerdo y esa decisión quede firme. “En esta opción la concursada ofrece un único pago al contado equivalente al quince por ciento (15%) del crédito concursal”, señala la propuesta presentada por la compañía. Quienes elijan esta alternativa podrán cobrar en menos tiempo, pero deberán resignar el resto del dinero.

La segunda alternativa establece una quita del 65% y el pago del 35% restante en cuatro cuotas anuales, con dos años de gracia desde que quede firme la aprobación judicial. Los pagos serán cada vez mayores: el primero representará el 10% del monto a devolver; el segundo, el 20%; el tercero, el 30%, y el último, el 40%. Esta opción tiene un límite de US$25 millones en créditos que pueden incluirse. Si se supera ese monto, el cupo disponible se distribuirá proporcionalmente y el excedente pasará a la primera alternativa.

La empresa ofreció tres alternativas para cancelar sus deudas, con quitas de hasta el 85% y plazos de hasta 15 años Los Grobo

La tercera posibilidad permite recuperar la totalidad del dinero adeudado, aunque en un plazo más largo. “Como opción C la concursada ofrece pagar el equivalente al cien por ciento (100%) del crédito concursal”, indica la empresa. Para ello, propone 12 cuotas anuales, con cuatro años de gracia y un interés del 1% anual sobre el saldo pendiente, que se pagará cada seis meses. Los pagos de capital se extenderían hasta el año 15 desde la aprobación judicial. Esta alternativa tiene un límite de US$20 millones.

En este último caso, las primeras cuotas serán menores y los pagos aumentarán con el paso de los años. Durante los primeros cinco vencimientos anuales se devolverá el 2% del capital en cada uno. Luego habrá dos cuotas del 5%, tres del 12,5% y las últimas dos serán del 20% y del 22,5%, respectivamente.

Para los acreedores que no elijan ninguna de las tres alternativas, Los Grobo propone que sean incluidos directamente en la primera opción, que contempla el pago del 15% de la deuda. “En el supuesto que existan Acreedores Quirografarios que no hubieran elegido opción en los términos descriptos, sus créditos concursales se asignarán a la opción A”, establece la presentación. Si los créditos que buscan ingresar en la tercera alternativa superan el límite previsto, el excedente pasará primero a la segunda opción, si queda disponibilidad, y luego a la primera.

La empresa también propone que las deudas se calculen en dólares. Para aquellas reconocidas originalmente en pesos, estableció un tipo de cambio de $1326 por dólar, correspondiente al 26 de septiembre de 2025. Los pagos se harán en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central vigente al momento de cada vencimiento, salvo algunas excepciones para acreedores extranjeros.

Los Grobo también plantea conservar la administración de sus bienes mientras cumple con el eventual acuerdo. “La concursada podrá proceder a la venta de activos, incluyendo participaciones accionarias, que no se consideren necesarios para la conducción de los negocios de la concursada”, señala la empresa. Además, propone crear un comité de acreedores para controlar el cumplimiento de los pagos.

Los Grobo alcanzó un acuerdo comercial con el grupo brasileño AMaggi para continuar con la actividad de sus plantas de acopio y comercialización de granos Los Grobo

La compañía atraviesa una crisis financiera desde fines de 2024, cuando comenzaron a conocerse dificultades para afrontar sus obligaciones y se acumularon cheques rechazados. En febrero de 2025, Los Grobo Agropecuaria solicitó la apertura de su concurso preventivo. Según el último balance, cerrado en septiembre, la empresa registró una pérdida trimestral de $2110 millones y su pasivo total aumentó desde los $340.017 millones de junio hasta los $351.338 millones.

En paralelo, como informó LA NACION, la firma alcanzó recientemente un acuerdo por dos años con AMaggi, uno de los principales grupos agroindustriales de Brasil, para que la compañía brasileña alquile sus plantas propias y opere las instalaciones que Los Grobo tiene arrendadas. El convenio, que requiere autorización judicial, establece que las compras de granos e insumos se realicen bajo el CUIT de AMaggi, por lo que Los Grobo dejaría de operar comercialmente con su propia marca en esas actividades.