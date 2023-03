Avianca todavía no puede intervenir a Viva Air, pero sigue ofreciendo una protección a los pasajeros de la low cost

escuchar

Después de que el gobierno colombiano autorizara la integración de Viva Air con Avianca bajo ciertas condiciones, autoridades de la aerolínea de bandera de Colombia dijeron que todavía no pueden intervenir la situación ni financiera ni operativa de la low cost porque la decisión de la autoridad no está firme. No obstante, sigue ofreciendo una protección a pasajeros nacionales e internacionales.

Viva Air es una empresa low cost que conectaba a Colombia con la Argentina. Por eso, hay personas que sacaron pasajes para esa ruta y no saben qué será de ellos. Avianca, que se haría cargo de la empresa quebrada, está otorgando algunas garantías a favor de esos pasajeros.

“Viva Air ya no cuenta con las mismas capacidades –red de rutas, aviones, trabajadores- que tenía antes de la suspensión temporal de sus operaciones, factor que debe ser analizado al detalle para determinar la pertinencia de las condiciones establecidas por la Aeronáutica Civil”, dijo Avianca en un comunicado.

En tanto, también señaló que, según dispuso la autoridad, frente a la decisión caben recursos de apelación y reposición no solo por parte de las intervinientes sino de los terceros interesados reconocidos por la autoridad en el proceso (LATAM, Wingo, Ultra Air y Aerolíneas Argentinas), por lo que la aprobación con condicionamientos aún no está en firme.

“Hasta que eso ocurra, Avianca no está facultada para intervenir en la situación operativa ni financiera de la aerolínea Viva, ni podrá resolver, como exige la resolución, la situación de los usuarios afectados por la low-cost”, agregaron.

Viva Air anunció que dejaba de operar a fines de febrero dejando a cientos de pasajeros varados

Más allá de esto, Avianca continuará ofreciendo a los pasajeros con tickets confirmados de Viva alternativas para su reubicación: de forma gratuita, sujeto a disponibilidad de asientos y por orden de llegada al aeropuerto (alternativa disponible hasta el 1° de abril), o a través de tarifas especiales de protección que permitan confirmación de asiento (hasta el 9 de abril). Para esta última opción los usuarios deben llamar al contact center de Avianca opción 6 o acercarse a las oficinas de venta en los aeropuertos con su número de reserva de Viva a la mano para validación.

Desde el 28 de febrero, Avianca reubicó a más de 74.300 personas de la aerolínea Viva y dispuso más de 54 vuelos adicionales.

LA NACION

Temas Comunidad de Negocios