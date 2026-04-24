“Avocado Toast Room” y doble bono: cómo Marín cambió la cultura de YPF para exportar al mundo

Vaca Muerta es mejor que cualquier activo no convencional de Estados Unidos. Pero la Argentina no es un país que haya pensado en productividad y eso hay que cambiarlo. “Se terminó la época del subsidio”. Esas fueron las ideas centrales con las que Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, habló ante un público técnico del sector con mayoría de jóvenes Y, para ilustrar el cambio cultural que tiene en mente, recurrió a una anécdota curiosa acerca de un Avocado Toast Room.

En el piso 16 de la torre de Puerto Madero de YPF, el área de downstream –a cargo de la refinación y operación de las estaciones de servicio– había construido una sala de crisis de grandes dimensiones, con pantallas y equipamiento de avanzada. “Fui tres veces seguido y lo único que vi es que desayunaban avocado toast”, contó. “Por eso le pusimos Avocado Toast Room. Ahora no está más”. La sala fue desmantelada como símbolo de una etapa que, según Marín, ya quedó atrás: la de los subsidios, la burocracia y la improductividad. “Se terminó el subsidio. Si alguien te dice que el precio de la nafta es X, no es así. Si hay subsidios, no hay actividad, y lo muestra la producción histórica de YPF”, afirmó.

Marín expuso y respondió preguntas del público en el simposio de Exploración y Producción de Recursos No Convencionales de SPE Argentina, una sociedad civil sin fines de lucro, donde la comparación con la cuenca del Permian de Estados Unidos fue el eje técnico de su presentación. Según el ejecutivo, la combinación de regalías más bajas, una roca de mejor calidad y costos que convergen con los del mercado estadounidense hacen que hoy los números de Vaca Muerta sean comparables a los del principal polo no convencional de Estados Unidos.

“El breakeven de rentabilidad de Vaca Muerta es comparable”, dijo, dirigiéndose a los referentes del sector presentes en la sala. “Pero, en productividad, tenemos que trabajar mucho más, porque la Argentina no es un país que haya pensado en productividad desde el principio”, agregó.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y al titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca Presidencia

La palabra productividad fue la que más repitió y también la que más se cuidó de contextualizar. “Cuando uno habla de productividad con los gremios, el tipo piensa que estás diciendo que vas a echar gente, y no es así. Eso es un error nuestro, que asumimos que productividad era número de empleados. No tiene nada que ver”, aclaró. El argumento de fondo es que la Argentina compite con Estados Unidos y con el mundo, y que ese cambio cultural todavía está en proceso.

Como dato de contexto, recordó que el año pasado la producción de petróleo y gas batió récords históricos, y que por primera vez desde 2007 la producción total de gas superó al consumo anual, aun considerando las importaciones invernales.

La transformación desde abajo

Esa transición, explicó, se gestiona desde abajo. Su método consiste en identificar una “semilla”: una persona o un equipo capaz de liderar un cambio puntual, darle poder real y fijar una fecha. El ejemplo que dio fue el desarrollo de un sistema de real time para perforación y terminación de pozos. El responsable del proyecto le dijo que necesitaba un año y medio. Marín convocó a todos los vicepresidentes a las siete de la mañana del día siguiente y anunció que ese técnico tendría más poder que él para tomar decisiones sobre el proyecto. Le ofreció doble bono si lo terminaba en cuatro meses. Lo terminó en cuatro meses.

Marín, CEO de YPF: "Vaca Muerta es mejor que cualquier shale de Estados Unidos, pero en productividad nos falta" Gentileza Prensa

“Nunca transformás con vicepresidentes, siempre transformás con niveles más bajos. Lo que tenés que hacer es darles el empoderamiento y dejarlos jugar”, resumió. La inteligencia artificial también apareció como herramienta de gestión: YPF la aplica en supply chain, compras, SAP y en la política de precios de los surtidores. “Es imposible hacer lo que estamos haciendo sin el algoritmo”, aseguró.

Marín también dedicó parte de su exposición al offshore, aunque no al que lidera TotalEnergies en Tierra del Fuego. Su apuesta personal es el llamado “margen atlántico” —la franja que une Brasil, Guyana, Angola, Gabón y Nigeria— formada cuando América y África se separaron hace millones de años. “Si mirás todo lo que era en África, está en América. Y en Namibia encontraron muchos billones de barriles”, explicó.

Tras reunirse con varias supermajors, Marín cerró un acuerdo con la italiana Eni, a quien describe como “el número uno” en exploración offshore y detentora del récord de lograr el primer petróleo en apenas cuatro años. YPF le cedió la operación del área frente a las costas de Uruguay —que la compañía estima con recursos del orden del 70% de Vaca Muerta— a cambio de un joint venture. La decisión de perforar se tomará en diciembre, aunque Marín anticipó que el pozo exploratorio se realizaría a fines de 2027 o principios de 2028. “Tengo muchas expectativas, porque se dan en Namibia, y ellos encontraron bastante ahí”, dijo. Si los resultados son positivos, YPF tiene además áreas colindantes con potencial similar.