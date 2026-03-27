Bajó la demanda de dólares y se achicó el rojo de la cuenta corriente cambiaria

La demanda privada de dólares se moderó en febrero, aunque se mantuvo en niveles sostenidos. Esto ayudó, en parte, a que el déficit de la cuenta corriente cambiaria, que fue de US$115 millones (-90% interanual) alcance el menos nivel de los últimos 21 meses.

Menor rojo total

Los datos se conocieron hoy, cuando el Banco Central (BCRA) difundió el Balance Cambiario del segundo mes del año. El informe detalló que las “Personas humanas” realizaron en ese período compras netas de moneda extranjera por US$2552 millones, lo que contrastó con el aporte de divisas (mayoritariamente obligado por las regulaciones) por más de US$3660 millones que hicieron empresas, inversores, bancos y hasta agencias oficiales.

De esa manera, el sector privado “no financiero” fue aportante neto de dólares por US$709 millones en el mercado de cambios, con el rol siempre relevante de sector cerealero -hizo ventas netas por US$1408 millones-, pero con un papel también destacado del sector real “excluyendo oleaginosas y cereales”, que ingresó un neto por US$1579 millones. Esto fue algo explicado por liquidaciones vinculadas con colocaciones de deuda en el exterior que realizaron muchas empresas (US$997 millones netos).

Del total demandado por individuos, US$2368 millones correspondieron a compras brutas de billetes -a la vez hubo ventas por US$280 millones- concretadas esta vez 1,5 millones personas.

En rojo, la demanda de personas

De este modo, desde el levantamiento del cepo -a mediados de abril del 2025- para estas operaciones (se mantiene para las empresas), los argentinos ya demandaron una cifra superior a US$31.000 millones, es decir, a un promedio de US$2818,2 millones por mes.

Para poder dimensionar la demanda total de individuos -ahorristas e inversores- hay que observar que durante el primer bimestre del año promedió los US$2500 millones, lejos de el máximo de US$6000 millones que marcara entre agosto y septiembre (pico de la dolarización electoral), pero por encima del promedio de US$1500 millones que había mostrado en noviembre y diciembre, con la incertidumbre política ya despejada y la certeza de que no habría modificaciones en la política cambiaria oficial.

Compras aún sostenidas

El balance mostró una moderación del déficit de la cuenta de “Servicios”, muy vinculado a saldos turísticos desfavorables. Ese saldo fue negativo en US$741 millones (21,5% menor al de enero) y debido “a los egresos netos por consumos realizados con tarjetas en el exterior, viajes y pasajes -sin considerar los servicios digitales-, que sumaron US$649 millones”.

“A esto se agregaron salidas por “Otros servicios” por US$ 335 millones y por “Fletes y seguros” por US$115 millones. La única compensación parcial provino de los ingresos netos en el rubro “Servicios empresariales profesionales y técnicos”, que aportaron 357 millones de dólares", se detalló.