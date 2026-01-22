Banco Macro compra el 50% de Personal Pay, la billetera digital de Telecom

Telecom Argentina y Banco Macro anunciaron un acuerdo estratégico por el cual la entidad financiera adquiere el 50% de Personal Pay, la billetera digital de Personal, por US$75 millones. La operación apunta a fortalecer la posición de la plataforma en el mercado fintech argentino y a ampliar la oferta de productos y servicios financieros con el respaldo de un banco líder.

Según informaron las compañías, la asociación permitirá a Personal Pay combinar la practicidad de uso de una billetera digital con un acceso ampliado a servicios financieros, incluyendo una mayor oferta de crédito. Para Banco Macro, la adquisición implica ampliar su portafolio de negocios y potenciar su llegada a nuevos segmentos de clientes de la mano de la fintech telco más grande del país.

El acuerdo se inscribe en una tendencia global de convergencia entre bancos y fintechs, orientada a la creación de ecosistemas que facilitan el acceso a servicios financieros y ponen al cliente en el centro. En ese marco, Personal Pay incorporará servicios financieros competitivos a su portfolio a través de Banco Macro, mientras que el banco reforzará su presencia en nuevos públicos.

“Con esta nueva adquisición, Banco Macro amplía su portafolio de negocios en la Argentina y potencia su llegada a más clientes, a través de una propuesta de valor innovadora y alternativa”, afirmó Jorge Brito, presidente de Banco Macro. “Dar este paso junto a un socio como Telecom Argentina nos da mucho gusto y nos llena de entusiasmo y confianza respecto a lo que podemos lograr juntos”, agregó.

Desde Telecom, Roberto Nobile, CEO de Personal, señaló que la operación forma parte del crecimiento estratégico de la vertical fintech del ecosistema de servicios de la compañía, basado en soluciones digitales relevantes para la vida cotidiana de los clientes. “Este sólido paso en el mercado fintech argentino ratifica nuestro compromiso con el desarrollo del país, su economía y su gente”, indicó.

Por su parte, Juan Parma, CEO de Banco Macro, destacó que el banco busca ampliar su ecosistema de actuación mediante nuevos modelos de negocio junto a socios estratégicos. “Juntar fuerzas con Telecom Argentina para desarrollar Personal Pay es sin dudas la mejor opción para hacerlo, combinando la practicidad de una billetera digital con una oferta de servicios ampliada y respaldada por un banco líder”, afirmó.

En tanto, Martín Heine, CEO de Personal Pay, sostuvo que la alianza inaugura una nueva etapa para la billetera digital. “Tomar lo mejor del mundo banca y fintech para acelerar el crecimiento de Personal Pay nos permite volvernos más competitivos y relevantes”, señaló, y remarcó el objetivo de convertirla en la opción principal para los clientes en el ecosistema de pagos y finanzas.

Con esta alianza, Telecom Argentina y Banco Macro buscan impulsar la inclusión financiera y profundizar el crecimiento local y regional de Personal Pay, apoyados en la complementariedad de capacidades de ambos negocios. La operación, destacaron, se enfoca en potenciar la experiencia del cliente, profundizar la personalización y promover la simplicidad financiera en el mercado argentino.