Reemplazan al Programa Hogar: este es el nuevo subsidio para garrafas que devuelve casi $10.000 por compra

En reemplazo del Programa Hogar, que subsidiaba la compra de garrafas para los ciudadanos que residen en zonas a las que no llega la red de gas natural, ya se encuentra vigente una nueva línea de beneficios que permite el reintegro de $9593 por cada compra de garrafas, con inscripción previa en el registro de usuarios.

Para acceder la beneficio hay que inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados Santiago Hafford / LA NACION - Archivo

Esta iniciativa rige desde mayo y está destinada exclusivamente a los hogares que se inscribieron en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y cumplen con los criterios para ser beneficiarios.

Cómo acceder al nuevo subsidio para garrafas

De acuerdo a la información actualizada que difunde el sitio oficial de la Secretaría de Energía, este reintegro incluye dos garrafas por mes para el período invernal y una por mes entre los meses más cálidos, será de $9593 por garrafa y la devolución del dinero se hará en el momento de la compra.

El beneficio se otorga a los compradores que adquieran garrafas y se hayan anotado en el listado oficial de solicitantes. La compra deberá ser obligatoriamente a a través de las billeteras virtuales BNA+, y MODO incluyendo todos los bancos adheridos a esta plataforma de pago.

Quienes eran beneficiarios del exPrograma Hogar y deseen acceder al subsidio a la garrafa a través del SEF, deben inscribirse en el sitio oficial para tal fin, o en la opción “Trámites” de la web o de la app Mi Argentina. Cabe señalar también que este registro no tiene una fecha límite para inscribirse, pero mientras no estén inscriptos, los usuarios no accederán al beneficio.

Requisitos para acceder al subsidio de garrafas

Los hogares que pueden acceder a este subsidios son:

Los que tengan ingresos netos del hogar menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para hogar tipo 2 Indec.

Hogares con integrante titular de Certificado de Vivienda emitido por el ReNaBaP.

Hogares con integrante que percibe Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Hogares con integrante titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El acceso al subsidio requiere de inscripción previa Archivo

El acceso es mediante Declaración Jurada (DDJJ) y cruces de datos del servicio SINTyS, lo que agiliza el proceso de inscripción. La validación es mensual y automática, con criterios claros de elegibilidad y focalización efectiva en hogares vulnerables.

Según consta en la información oficial, el cambio implementado se basa en que con el sistema anterior “se subsidiaba de forma indiscriminada, sin mecanismos de focalización real en los sectores vulnerables, y, a la vez, se aplicaba sobre el precio de la garrafa mediante precios máximos fijados por el Estado, lo que terminó generando un faltante crónico de producto”.

En línea con los datos emitidos por la cartera que depende el Ministerio de Economía, en este nuevo esquema, “el Estado no interviene en la formación del precio: la garrafa se vende a precio de mercado, garantizando el abastecimiento”, indican en el comunicado.