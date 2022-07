Batakis ya prepara su viaje a EE.UU. y, pese a la crisis de reservas, destacó el avance de las exportaciones

En el marco de la crisis de reservas internacionales que vive la Argentina y de la creciente incertidumbre cambiaria, la ministra de Economía, Silvina Batakis, y el canciller, Santiago Cafiero, repasaron hoy la agenda que llevarán a los EE.UU. en el marco del encuentro bilateral que Alberto Fernández mantendrá con el presidente de ese país, Joe Biden.

No se trata de un encuentro cualquiera para el Presidente ni para la flamante ministra, que en sus últimas apariciones públicas ratificó el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El kirchnerismo duro, que aún no respaldó públicamente la batería de medidas anunciadas el lunes pasado en sintonía con la hoja de ruta con el organismo multilateral, exige al Palacio de Hacienda cambios en las metas acordadas en el acuerdo de Facilidades Extendidas.

Durante la reunión, ambos ministros destacaron el encuentro bilateral que el Presidente mantendrá con su par de Estados Unidos en el que abordarían, además de la actualidad del acuerdo, una “agenda positiva” en relación con la oferta exportadora del país, pero también en desarrollos concretos vinculados a las energías renovables, las grandes posibilidades vinculadas a los recursos naturales y la capacidad técnica del aparato científico-tecnológico, según indicaron la Cancillería y el Ministerio de Economía en comunicados enviados hoy a los medios.

Barakis y Cafiero analizaron las estadísticas del comercio exterior y destacaron que las exportaciones se encuentran en niveles récord en los primeros cinco meses del año, alcanzando los US$ 35.917. La cifra representa el mayor valor histórico para estos meses, superando en un 13% el récord previo del período enero-mayo de 2013. Sin embargo, pese a ese número récord, el Banco Central (BCRA) sigue sin poder acumular reservas. Es más, hoy debió vender nuevamente.

Los comunicados oficiales indicaron que las exportaciones acumularon un incremento interanual de 26,6% y se estima que en los primeros seis meses del año alcancen a US$ 44.500 millones, finalizando el año en torno a los US$ 90.000 millones, el máximo volumen en la historia. Pese a esos números favorables, la actual corrida cambiaria -por falta de confianza en el plan económico del Gobierno y sus internas políticas- llevaron a los dólares libres por encima de $300.

“Los productos exportados de mayor incremento fueron trigo (US$ 1.805 millones), maíz (US$ 998 millones), aceites crudos de petróleo (US$ 922 millones) y biodiesel (US$ 655 millones). Si bien se estima que el alza se produjo por mayores precios, también crecieron en cantidades, como es el caso de las manufacturas de origen industrial, que registraron los mayores valores exportados desde 2013″, afirmaron las fuentes oficiales tras el encuentro de ambos ministros.