Bernardo Kosacoff: “El Gobierno cree que este es un punto de llegada, pero para mí es apenas el punto de partida”

“No hay una sola Argentina, tenemos tres Argentinas”, describe el economista Bernardo Kosacoff, al analizar el escenario productivo local, la heterogeneidad sectorial y el riesgo que presenta el estancamiento de las actividades orientadas al mercado interno para la sostenibilidad del plan económico en curso.

–¿Qué incluye ese escenario de tres Argentinas?

– Hay una muy moderna y muy competitiva que hay que valorizarla y mucho porque dentro de los 150 países en desarrollo, solo siete, ocho o 10 países tienen modelos de organización de la producción en las fronteras técnicas internacionales. Y el país dispone de ese sector, que ahora tiene un potencial enorme. Pero también hay otra Argentina enorme que es la que está fundamentalmente orientada al mercado interno, que cumple una función importante y reconocida en la creación de empleo, y ese es un mercado importante, que creo que hay que atenderlo. Hay otra Argentina, la tercera, que era muy pequeña y que todos los fracasos que hemos tenido en las últimas cuatro décadas ha aumentado notablemente, que es el sector excluido y el sector informal. Hay un total correlato entre la estructura productiva y la estructura social asociada a cada una de estas tres Argentinas.

– Como especialista en temas productivos, ¿qué escenario ve en lo que se hizo y el rumbo del esquema económico en curso?

– Hay un esquema central y es pensar al país como una economía abierta. De eso no hay la menor duda, porque es la forma en la cual están organizados todos los países y están insertos en el escenario internacional. El proceso de recuperación económica fue importante, pero tuvo un punto de interrupción hacia mediados del año pasado, en donde se ha amesetado y ahora hay una dificultad notable. Y aparece un problema muy complejo que al Gobierno le resulta difícil administrar, que es la secuencia de los ajustes macroeconómicos y microeconómicos, y cómo el país se adapta a las nuevas condiciones de competencia.

– ¿En qué sentido es eso de la secuencia?

– En que la macro es la política económica de corto plazo, y tenés tus resultados inmediatos. Generar capacidades competitivas para poder operar en un mundo de economía abierta requiere de un conjunto de acciones, muchas de ellas y las más responsables al interior de cada una de las empresas, pero también todas las cuestiones sistémicas que arman el ecosistema productivo: las políticas macroeconómicas, las cuestiones de logística, financiamiento, impuestos, etcétera. Y también la construcción institucional: uno cree en la gran fuerza de los mercados, pero los mercados no son leyes naturales que existen para todos los países en cualquier momento, sino que hay que crearlos. Y una responsabilidad de la política pública es justamente cómo se van creando todos los mercados para que se generen condiciones adecuadas para la competencia.

– ¿Y en ese marco el Gobierno está apuntando a esa creación de mercados?

– Creo que en algunos puntos se avanzó notablemente: tener mayor estabilidad de precios, tener consistencia fiscal y todo lo demás son señales importantes. También hay un esfuerzo muy notable en todo este proceso de desregulación y para tratar de ver cómo se generan competencias entre los mercados. Pero todavía hay mucha tarea para adelante. Creo que el Gobierno en este momento está planteando que este es un punto de llegada, y para mi punto de vista este es un punto de partida. Tener ordenada la macro y tener condiciones como para poder generar la dinámica de cambio estructural es el punto de partida para una estrategia de desarrollo. Y en este sentido me parece que hay una tarea enorme.

– ¿Y qué pasa con el 80% restante? Ese sector que describió antes como orientado al mercado interno.

– En este momento está pasando una situación difícil, realmente ha tenido una paciencia notable y ha habido un apoyo muy grande de la población en términos de entender que era necesario hacer los procesos de reordenamiento de la economía y cambio de régimen económico, pero que al mismo tiempo ahora está en una situación complicada y que requiere de horizontes más largos para tomar decisiones estructurales importantes.

– ¿En el esquema del Gobierno hay algún horizonte planteado en ese camino para este sector?

– La primera condición, que era poner el orden macro y todo lo demás, es importante también para este sector. Pero después hay toda una agenda que creo que hay que construirla. En particular, el impacto más fuerte del mercado interno es toda la transición que tuvimos después de 40 años de una economía cerrada, cuando a partir de los años 80 nos abrimos y nos integramos al mundo. Acá tuvo un impacto muy fuerte, donde el elemento central era la competencia vía las importaciones. Y hay que entender que la competencia de las importaciones durante el periodo de Martínez de Hoz, durante la convertibilidad y hoy, es totalmente distinto para las empresas.

Bernardo Kosacoff, economista Aníbal Greco - La Nación

– ¿Por qué?

– Con Martínez de Hoz, los agentes económicos no sabían cómo importar. En ese mercado, no había mucha competencia, y el importador tenía la capacidad notable de absorber la renta extraordinaria de ese negocio; no es que transferían eso al cliente. En la Convertibilidad, la gente ya sabía importar, y lo que apareció en la primera etapa fue que las importaciones le ponían un techo a los productores locales, que no podían transferir sus incrementos de costos vía precios. Y lo que sucedió fue algo parecido a lo que está pasando ahora, que es un cambio de precios relativos: los bienes industriales subieron el 10% y los servicios y los costos de las empresas subieron cerca del 70%. Los empresarios tenían costos crecientes que no podían trasladar vía precios. ¿Cuál fue la solución y la estrategia de las empresas? Las importaciones. Hubo un cambio brutal en la función de producción, que pasó de una producción nacional altamente integrada a procesos de ensamblaje y a procesos de maquila. Las empresas pasaron de la producción al ensamblaje. Hoy el mundo es totalmente distinto.

– ¿En qué es diferente hoy?

– El primero es que apareció China. En los 90 China era el 10% de la producción industrial del mundo, producía bienes de baja calidad asociados a los bajos costos de su mano de obra. Hoy es el 50% de la producción mundial y basa su competitividad en una brutal capacidad innovativa y tiene además una coyuntura de sobreproducción muy fuerte producto de la baja de su demanda interna. Hay una oferta totalmente distinta que antes no existía. Segundo, todos los empresarios aprendieron a importar. Cuando uno veía el primer trimestre del cambio del régimen económico todos los aviones estaban llenos de empresarios que iban a comprar contenedores. A esto se le agregó la posibilidad de las plataformas chinas, Amazon y el courier directo, con la particularidad que en estos sectores entra la mercadería sin cobrarle ningún tipo de arancel. Esto generó una brutal competencia mucho más fuerte en donde el empresario ya no podía ganar pasando de la producción al ensamblado, porque ya lo había hecho. Y tampoco podía aprovechar la corriente importadora porque esa corriente ya venía por otro canal. Y aparece un fenómeno muy claro donde gente sobreimportó, creyendo que era un buen negocio, y fuera de las áreas de su negocio. Cuando vino la brutal suba de la tasa de interés a mediados del año pasado, esta gente estaba con stocks importados, endeudados, y sus deudas domésticas se incrementaron notablemente. Hoy en el mercado de las importaciones hay una brutal competencia y esto significa que los márgenes no tienen nada que ver con los márgenes que se vendieron durante Martínez de Hoz, y al mismo tiempo las empresas industriales no pueden aprovechar las importaciones como lo aprovecharon durante la convertibilidad.

– ¿Y es sostenible?

– La suba en la tasa de interés, que fue una necesidad macro que vio el Gobierno claramente para llegar a las elecciones, implicó que el proceso de recuperación hasta mediados de 2025 se interrumpa y entremos en una clara meseta. Y aparece otro hecho estructural que es el ingreso disponible que tienen las familias, a partir del cambio de precios relativos. Con el supuesto más optimista de que el salario real no cayó, salvo en algunos sectores específicos, los servicios subieron más que el doble que la inflación promedio y los bienes que se comercializan con el exterior, subieron menos de la mitad. ¿Qué es lo que significa esto? Que las familias, de su ingreso disponible, ahora tienen un elemento que antes no lo tenían, que es el aumento notable de su deuda. Con lo cual el ingreso disponible queda menor. Y al mismo tiempo, ese ingreso tienen que gastarlo en servicios que antes tenían un peso muy pequeño. Y para comprar los bienes industriales queda muy poca plata. Entonces las familias no se compran más un zapato, no compran un mueble, no cambian el coche. Y esto es un punto muy complicado para el proceso de recuperación.

Bernardo Kosacoff Aníbal Greco - La Nación

– ¿Qué pasa con ese sector enfocado en el mercado interno?

– Tiene un desafío enorme, y es que en los últimos 15 o 20 años no se invirtió, no se gastó en investigación y desarrollo, no se calificó recursos humanos y su productividad cayó. En promedio la productividad de la Argentina comparado con los países desarrollados es un 40%. Y el problema de la inversión es justamente el más claro en términos de la secuencia. Cuando una empresa decide hacer este hito tan importante, la decisión del presente le compromete la próxima década. Y por esto tengo que tener horizontes claros de que voy a invertir en esos activos específicos, y eso requiere todo un fenómeno de coordinación, porque hay que desarrollar proveedores, clientes, una estrategia tecnológica, etcétera.

Y justamente es esto lo que se requiere para estos procesos de transformación estructural, y es lo que el gobierno tiene que tratar de resolver.

– ¿Y tiene el Gobierno herramientas o la visión para eso?

– La oportunidad existe, sin la menor duda. Argentina tiene una estructura productiva notablemente diversificada, con activos notables. En cada uno de los sectores, en cada una de las áreas, y en cada una de las empresas hay problemas particulares. Para esto se requiere justamente acciones importantes de fuerte cooperación público y privado. El Gobierno se equivoca notablemente en términos de tener una visión de apoyo hacia el sector moderno, que está muy bien, y no entender la problemática, la angustia y la incertidumbre que tiene la gente, que se expresa más en los casos más dramáticos cuando una empresa cierra o cuando hay despidos.