Bienes Personales: los cuatro argumentos de Martín Tetaz para respaldar a Susana Giménez e ir contra el impuesto

En medio de la disputa entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la conductora Susana Giménez, ya que el organismo pretende cobrarle $300 millones por negarse a presentar la Declaración Jurada de Bienes Personales de 2019 y ella alega que la carga es “confiscatoria”, el diputado nacional Martín Tetaz se puso del lado de la diva y dio cuatro argumentos contra el impuesto.

El también economista, que presentó a principios de junio en el Congreso un proyecto para derogar ese tributo, planteó en primer término que la Constitución Nacional establece que ese tipo de impuestos “se pueden imponer para un caso acotado y excepcional”, entonces refirió: “En la Argentina se puso en 1991 y ya llevamos más de 30 años”.

Como segundo eje remarcó que la “tendencia en el mundo” no es gravar la fuente generadora, sino el ingreso, e hizo una comparación: “Uno no quiere comerse la gallina de los huevos de oro, quiere gravar los huevos de oro. Si te comés la gallina, te vas comiendo capital y en un momento no tenés ni la gallina, ni los huevos”.

En ese sentido, que se correspondió con los fundamentos que dio la diva de los teléfonos, aseveró que cuando los bienes no generan renta, la alícuota se torna confiscatoria. “¿Está bueno que el Estado se vaya quedando con una parte del capital del sector privado productivo? No”, dijo en una tensa entrevista en Radio Con Vos.

Al tercer argumento lo denominó “Kun Agüero” -por el exjugador de la Selección argentina que en su momento criticó el impuesto al patrimonio- y ejemplificó: “Yo ya pagué un montón cuando gané esa plata, en la Argentina 35%. Pagué una tercera parte de lo que gané y cuando quiero consumir tengo que pagar más impuestos, ya me cobraron suficiente”.

Como cuarto punto, se quejó por el “nivel impositivo agotador” que, según dijo, existe en el país. “No estás discutiendo en un esquema donde no hay ningún impuesto. Estás discutiendo en un esquema donde, por poner el caso de Susana, brinda un espectáculo que en un millón de pesos tuvo que facturar IVA, se quedaron con 35% del millón que generó de arranque; y después cada vez que tuvo que consumir, tuvo volver a pagar”, indicó.

Después de dar detallar esas cuatro circunstancias, Tetaz puntualizó que con el impuesto a las Ganancias ya hay un primer pago en relación con el nivel de ingreso, entonces consideró en cuanto a Bienes Personales: “Acá viene el Estado después de la primera ronda que ganaste más y pagaste más, y te dice: ‘Pero vos tenés más, ahora como lo acumulaste y decidiste comprarte una casa, vas a pagar más por segunda vez’”.

Por otra parte, señaló también que en Bienes Personales la alícuota “es discriminatoria” en relación con dónde está la plata o qué se hace con ella, algo que -de acuerdo a lo que planteó- atenta contra el principio de justicia horizontal.

Con ese posicionamiento, también dio otro ejemplo sobre la situación de Susana Giménez: “Supongamos que la alícuota fuera la misma para todos y que no hubiera evasión. Concentrémonos en el principio de justicia para una persona que es más exitosa, que ganó más, que es más talentosa, como Susana. Del otro lado del mostrador hay un problema: que te concentrás en los ingresos y no mirás la contribución que generó al bienestar general”.

Y siguió: “La discusión de fondo es el principio de justicia. Si vos asumís que es justo que una persona que tiene 10 millones los ganó porque generó algo que tiene un valor social, entonces ahí el argumento se pone del lado mío. Si te parece mal que Susana tenga diez millones, discutís el punto central del capitalismo”.

