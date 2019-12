¿Billetes de $2000 y $5000? Las medidas en estudio en el Banco Central

Miguel Ángel, Pesce, titular del BCRA, adelantó además que se cambiarán los animales por próceres y figuras de interés nacional

El titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, adelantó que se renovará la familia de billetes para cambiar los animales por próceres y figuras de interés nacional, y que habrá uno de mayor denominación, que podría ser de $2000 o $5000.

"En la familia nueva de billetes vamos a tener un billete más grande, podría ser de 2000 o 5000, se están haciendo análisis", dijo Pesce en diálogo con la señal Crónica TV.

"A los argentinos no nos gustan los billetes que van en el medio. El de 200 no es un billete que la gente valore mucho, no circula tanto", sostuvo el funcionario.

El titular del BCRA agregó que la renovación se hará "sin apuro, porque hay billetes impresos e imprimiéndose y no vamos a malgastar el dinero que cuesta fabricar esos billetes, pero vamos a cambiar la familia de billetes y esperamos que esta familia nueva tenga consenso".

"No solo debiera haber políticos de relevancia, sino también exaltar nuestra cultura, nuestra ciencia y técnica, y buscar valores que representen a todos, no solo a una parte", concluyó.

El último billete con una nueva denominación que el BCRA sacó a circulación fue el de $1000, en diciembre del año 2017. Anteriormente, en octubre de 2016, había salido el de $200 y unos meses antes, en junio del mismo año, el billete de $500.

Todos estos billetes, emitidos durante el gobierno de Cambiemos, tenían como motivo principal imágenes de animales autóctonos de Argentina: el hornero en el de $1000; el jaguareté, en el de $500 y la ballena franca austral, en el de $200.

Con estas figuras se realizaba un cambio en los diseños del papel moneda, que hasta entonces habían llevado imágenes de próceres, o personajes históricos del país. En los billetes de mayor denominación que el BCRA analiza sacar en el futuro volverían a aparecer figuras humanas, no solo de la historia, si no también de la cultura y el arte de Argentina.