“Saint-Gaudens Double Eagle”: la marca que hace que esta moneda se venda por US$336 mil

Una moneda de 20 dólares acuñada en 1908 alcanzó un precio de US$336 mil en una subasta debido a una combinación de factores. La marca de ceca, el bajo volumen de producción, el estado de conservación y el lugar que ocupa dentro de la serie Saint-Gaudens Double Eagle explican por qué esta pieza se transformó en una de las más buscadas del mercado.

El origen del diseño Saint-Gaudens en monedas de EE.UU.

El rediseño de la moneda de US$20 se remonta a 1907, cuando el escultor Augustus Saint-Gaudens fue convocado para renovar la estética de las piezas de oro estadounidenses. El resultado marcó un punto de inflexión en la historia de la acuñación de Estados Unidos.

La moneda pertenece a la serie conocida como Saint-Gaudens Double Eagle Heritage Auctions

En el anverso, Saint-Gaudens representó a la figura de la Libertad, con una antorcha en una mano y una rama de olivo en la otra. El reverso muestra un águila en vuelo sobre un sol naciente.

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), las primeras piezas producidas con este diseño se acuñaron en altorrelieve, lo que les otorgó una apariencia cercana a una escultura.

Estos ejemplares, fechados en números romanos como MCMVII, tuvieron una producción limitada antes de que el diseño fuera adaptado a un relieve más bajo, compatible con las prensas de alta velocidad de la época.

A partir de 1908, el modelo incorporó nuevamente la frase “IN GOD WE TRUST”, luego de que su eliminación inicial generara críticas. Este detalle distingue dos grandes tipos dentro de la serie Saint-Gaudens: las monedas sin lema y las monedas con lema.

Las emisiones comprendidas entre 1908 y 1933 se produjeron en distintas casas de moneda. Filadelfia acuñó piezas sin marca de ceca, mientras que San Francisco utilizó la letra “S” y Denver, la letra “D”. Estas diferencias resultan determinantes para establecer la rareza de cada emisión.

El ejemplar presenta el lema "IN GOD WE TRUST" en la parte inferior de la pieza Heritage Auctions

La importancia de la emisión 1908-S

La moneda con marca de ceca “S” se considera una de las emisiones más escasas dentro de la serie Saint-Gaudens. Solo se produjeron 22.000 ejemplares, lo que la convierte en una de las primeras acuñaciones de bajo volumen del diseño definitivo con lema.

A diferencia de otras fechas, la mayoría de las piezas 1908-S que se conocen hoy se encuentran en estado circulado. Esto resulta inusual dentro de la serie, donde muchas emisiones posteriores sobreviven mayormente en condición sin circular.

Los ejemplares en estado Mint State (MS) son poco frecuentes, con alrededor de 500 unidades, y, en general, se concentran en grados relativamente bajos. Encontrar una pieza que alcance la calificación MS63 o superior representa un desafío para los coleccionistas.

Cómo identificar una moneda Saint-Gaudens valiosa

Las monedas 1908-S presentan características comunes que permiten su identificación. Todas pertenecen al tipo “con lema” y fueron acuñadas con troqueles de anverso reforzados, lo que se traduce en un alto nivel de detalle en la figura de la Libertad.

También se debe observar:

Año : 1908.

: 1908. Ceca : la Casa de la Moneda de San Francisco (“S”).

: la Casa de la Moneda de San Francisco (“S”). Diseñador : Augusto San Gaudens.

: Augusto San Gaudens. Diámetro : 34 milímetros.

: 34 milímetros. Peso : 33,40 gramos.

: 33,40 gramos. Acuñación : 22.000 ejemplares.

: 22.000 ejemplares. Composición : 90% oro, 10% cobre.

: 90% oro, 10% cobre. Anverso : la Libertad aparece de pie sobre una roca, con una antorcha en la mano derecha y una rama de olivo en la izquierda. La palabra “LIBERTY” está en la periferia superior, rodeada de estrellas. La fecha “1908″ está estampada en el lado derecho de la moneda, justo encima de la roca y por debajo de la marca de ceca “S”.

: la Libertad aparece de pie sobre una roca, con una antorcha en la mano derecha y una rama de olivo en la izquierda. La palabra “LIBERTY” está en la periferia superior, rodeada de estrellas. La fecha “1908″ está estampada en el lado derecho de la moneda, justo encima de la roca y por debajo de la marca de ceca “S”. Reverso: un sol creciente aparece en la parte inferior, como si se elevara en el horizonte, con largos rayos que se extienden hasta la parte superior de la moneda. Un águila en vuelo cubre la parte central. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y “TWENTY DOLLARS” están en la periferia superior. El lema “IN GOD WE TRUST” se ubica sobre el sol naciente.

En cuanto al acabado, se reconocen dos tipos principales: uno de aspecto escarchado suave y otro, menos común, con un satinado más marcado. El color suele oscilar entre dorado verdoso, naranja y tonos cobrizo.

La pieza fue calificada como MS67 debido a su buen estado de conservación Heritage Auctions

La venta de la moneda estadounidense en Heritage Auctions

La moneda, que alcanzó los US$336 mil, fue calificada como MS67 y contaba con superficies de oro satinado aprobadas por CAC. Esta combinación la ubicó dentro de la categoría de rareza condicional, ya que solo existen un número mínimo de piezas en un nivel comparable.

La subasta tuvo lugar el 13 de noviembre de 2025 y concentró la atención de coleccionistas y especialistas. Según registros de Heritage Auctions, solo dos monedas de esta emisión figuran como superiores en la certificación PCGS.

La guía de precios de PCGS estima que ejemplares de este tipo podrían alcanzar valores por US$600 mil, debido a la demanda sostenida que existe por las fechas clave de la serie Saint-Gaudens.