“B-2 Quarter”: la rara característica que hace que esta moneda de 25 centavos valga US$3 millones

El valor de una moneda no se define únicamente por su antigüedad, sino también por factores como el diseño, la historia de la denominación, los errores, las variantes de acuñación y el grado de conservación. En el mercado numismático, el cuarto de dólar de 1796 conocido como “B-2 Quarter” ocupa un lugar destacado y puede llegar a valer tres millones de dólares.

La serie Draped Bust: por qué tiene tanta relevancia histórica

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), las piezas de 25 centavos comenzaron a acuñarse en 1796, varios años después de la aprobación de la Ley de la Casa de la Moneda de 1792. Esta denominación fue una de las últimas en incorporarse al sistema monetario oficial y su producción inicial fue limitada.

El cuño del anverso de la pieza fue empleado para las primeras emisiones y presenta características únicas Heritage Auctions

El cuarto de dólar de 1796 es una moneda de un solo año dentro de la serie Draped Bust con reverso de águila pequeña. Esta condición incrementa su atractivo, ya que es buscada por distintos perfiles de coleccionistas: quienes arman colecciones por tipo, por fecha o con el seguimiento de listados de referencia.

La acuñación total fue de 6146 piezas. Se estima que alrededor del 10% de esa producción ha sobrevivido hasta la actualidad en distintos grados de conservación, una tasa relativamente alta para una moneda de finales del siglo XVIII.

La mayoría de los ejemplares conocidos se encuentra en estados de conservación que van de Bueno a Fino. Sin embargo, también existen ejemplares en calidades intermedias como Muy Buena (VF) o de Sin Circular (AU), que suelen alcanzar valores de cinco cifras.

El matrimonio de cuños B-2: los detalles de este valioso cuarto de dólar

Dentro de las variantes de las piezas de 25 centavos de 1796, el matrimonio de cuños identificado como B-2 ocupa un lugar central. Este emparejamiento fue el primero utilizado para la denominación, lo que lo convierte en uno de los primeros cuartos de dólar producidos por la Casa de la Moneda de EE.UU.

El anverso correspondiente al B-2 fue empleado una sola vez, mientras que el reverso también se utilizó en otra variante de la misma fecha. La ausencia de ciertos signos de desgaste del troquel, documentados en estudios especializados, indica que estas monedas se acuñaron en una etapa temprana del proceso.

El cuño utilizado para el reverso continuó empleándose en otros ejemplares durante el transcurso de esta emisión Heritage Auctions

Una de las formas de distinguir este anverso es observar la relación entre las letras de la palabra “LIBERTY” y los rizos del cabello de la figura, así como la disposición de la fecha y las estrellas. Estos detalles permiten identificar con precisión la variante B-2 frente a otras emisiones del mismo año.

Cómo identificar un “B-2 Quarter” valioso

Las monedas de esta variante suelen mostrar una coloración dominante en tonos mostaza, con matices plateados y un anillo marrón rojizo en la periferia. En algunos casos, se observan reflejos azulados y verdes en los dentículos, producto de la oxidación natural del metal a lo largo del tiempo.

Entre sus características distintivas se observa:

Año : 1796.

: 1796. Ceca : la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca). Diseñador : Roberto Scot.

: Roberto Scot. Diámetro : 27,50 milímetros.

: 27,50 milímetros. Peso : 6,74 gramos.

: 6,74 gramos. Acuñación : 6146 unidades.

: 6146 unidades. Composición : 89,2% Plata, 10,8% Cobre.

: 89,2% Plata, 10,8% Cobre. Anverso : la Libertad se representa con un busto drapeado, de derecho y con el cabello recogido con una cinta. Está flanqueada por estrellas a ambos lados, con la palabra “LIBERTY” en la parte superior y la fecha “1796″ en la inferior.

: la Libertad se representa con un busto drapeado, de derecho y con el cabello recogido con una cinta. Está flanqueada por estrellas a ambos lados, con la palabra “LIBERTY” en la parte superior y la fecha “1796″ en la inferior. Reverso: la llamada “águila pequeña” aparece de pie sobre un motivo rocoso en el centro, con las alas abiertas y rodeadas por una corona de olivo atada con una cinta. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” rodean el perímetro. En esta versión no menciona ninguna denominación.

Un detalle a observar en la variante es que en el anverso, la mayoría de los mechones de cabello de la Libertad se presentan bien definidos. En el reverso, la debilidad se concentra en el pecho y la cabeza del águila, un rasgo común en esta emisión.

Las superficies de los ejemplares mejor conservados muestran una reflectividad similar a la de las monedas proof, incluso cuando no están catalogadas formalmente como tales. Esta condición incrementa su interés entre los coleccionistas especializados.

El ejemplar fue calificado como MS64 debido a su buen estado de conservación Heritage Auctions

El valor de una Draped Bust Quarter B-2 en el mercado de subastas

El mercado de coleccionistas demostró una demanda sostenida por los cuartos de dólar de 1796, en especial por aquellos correspondientes al matrimonio de cuños B-2 y en altos grados de conservación. La combinación de primer año de emisión, acuñación limitada y supervivencia reducida en calidad elevada explica los precios registrados.

En una subasta de Heritage Auctions, un ejemplar calificado como MS64 fue vendido por US$408 mil. Sin embargo, según la guía de precios de PCGS, estas pueden llegar a venderse por hasta US$3 millones, debido a la constante demanda en el mercado.