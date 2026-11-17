En un momento en que la inflación continúa presente, tanto en Estados Unidos - donde el índice de precios al consumidor registró un aumento interanual del 3,7% en septiembre- como en la Argentina, la utilización de las stablecoins crece.

Nexo, uno de los principales proveedores de soluciones de crédito respaldadas por cripto después de Tether, presentó su informe mensual sobre el mercado de criptomonedas de octubre de 2026 y reveló un dato curioso: los pagos con stablecoins (criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, generalmente vinculado a una moneda tradicional, como el dólar) superaron las 1000 millones de operaciones, lo que habla de un crecimiento del 71%.

Según señalaron desde la empresa, aunque su capitalización total se mantuvo relativamente estable (el valor de todas las stablecoins que están en circulación), en alrededor de US$300.000 millones, su utilización continuó aumentando. De hecho, según Glassnode, las direcciones activas diarias (las participaciones en alguna transacción) de USDT y USDC crecieron un 61% interanual. A su vez, datos de Allium indican que los pagos realizados por usuarios finales alcanzaron US$482.000 millones hasta septiembre, un aumento del 45%, mientras que la oferta de stablecoins creció apenas un 0,4%.

Los números muestran mayor actividad y adopción de este activo, lo que podría indicar que poco a poco se va consolidando su uso como alternativa para pagos y transferencias internacionales. En este sentido, el informe destaca un dato interesante: los números sugieren una reducción del monto promedio por operación. Este comportamiento podría indicar que las stablecoins están empezando a utilizarse para operaciones de menor monto y más frecuentes, en lugar de concentrarse exclusivamente en grandes transferencias o movimientos de inversión.

La utilización de las stablecoins creció Shutterstock

“El crecimiento del uso de stablecoins en pagos cotidianos refleja una evolución en la manera en que las personas utilizan sus activos digitales”, explicó Andrés Ondarra, general manager of Nexo Argentina, y agregó: “Lo que inicialmente surgió como una alternativa de ahorro y resguardo de valor, especialmente en economías con volatilidad cambiaria, hoy comienza a consolidarse como una herramienta para resolver necesidades financieras concretas: cobrar, transferir, gastar, acceder a créditos y administrar dinero de manera más ágil, con menores costos y sin depender de los horarios del sistema bancario tradicional”.

La adopción de esta alternativa para hacer transferencias al exterior tiene sentido, teniendo en cuenta que, según un relevamiento sectorial citado por Nexo, enviar US$200 mediante stablecoins tiene un costo mediano del 1%, frente al 6,36% de las remesas tradicionales. Al mismo tiempo, Ondarra volvió a destacar que el desafío ya no pasa únicamente por facilitar el cobro desde el exterior, sino por permitir que esos fondos puedan utilizarse para realizar pagos, acceder a liquidez e incluso generar rendimientos sobre los saldos que no necesitan utilizarse inmediatamente.

De cara al futuro, el ejecutivo señaló que esperan que las stablecoins ganen protagonismo tanto en transferencias internacionales como en operaciones cotidianas de menor monto y concluyó: ”La Argentina tiene condiciones favorables para esta evolución, con usuarios familiarizados con las herramientas digitales y una creciente conexión con mercados internacionales”.