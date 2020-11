Temporada de descuento: cómo comprar en el exterior con servicio puerta a puerta

El servicio de entrega puerta a puerta también lo brindan a través de la empresa estatal, pero el trámite es mucho más burocrático Crédito: Shutterstock

Belkis Martínez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2020 • 11:04

Cada vez aparecen más opciones de plataformas de comercio electrónico para hacer compras en el exterior, más precisamente en Estados Unidos. La mayoría de los ecommerce cuentan con el servicio de entrega puerta a puerta. Otros, en tanto, lo canalizan a través de envíos por Correo Argentino o entregas que son previamente pactadas con los compradores dentro del territorio nacional. Todas estas opciones van de acuerdo con el atajo que tomen los consumidores.

En el caso de la empresa estatal, ofrece el servicio de entrega para determinados productos que son diferenciados por el peso, monto de la facturación y condiciones de entrega que acepta el usuario por los productos que son adquiridos en tiendas del exterior.

Para recibir los productos en su domicilio, según mencionan algunas empresas importadoras, el cliente, además del valor del producto, también asume los gastos por el envío internacional, que es un porcentaje que corre dependiendo de las características del producto, manejo y despacho dentro de los depósitos, así como la tarifa de procesamiento, que suele estar dentro del 10% y el 12% del valor de cada ítem. Adicional a esto, las empresas cobran un porcentaje por kilo que es una tasa de flete internacional.

Según consta en el sitio oficial de Correo Argentino, si el valor del envío del producto no supera los US$50, no corresponde pagar los derechos de importación para los primeros 12 envíos que se hagan, mientras que si el valor del envío supera esos 50 dólares, el usuario deberá pagar el 50% sobre el excedente del valor que no entra dentro de la franquicia. Es decir, que si gasta US$70, US$50 de esos 70 dólares son libre de costos y del excedente que queda.

Una vez que se superen los 12 envíos en el año (el Gobierno permite uno por mes), el cliente pagará el 50% del monto. En cuanto a la tasa de presentación aduanera es de $190 para todos los casos, señalaron a LA NACION desde la empresa estatal.

En el caso de las compras por fuera de las plataformas que llegan a la Argentina, el Correo Argentino tiene el servicio de envío y representación en Aduana, con entrega en el envío domicilio Crédito: Shutterstock

En tanto, los ecommerce como Tiendamia, eShop Latam y Amazon Global, que están habilitados para realizar compras en el exterior, tienen la posibilidad de hacer las entregas a domicilio sin que el usuario recurra a la Aduana, mientras que a través de Grabr las entregas se pactan previamente entre el comprador y la persona que trae los productos, generalmente de Estados Unidos. Por lo que en esta última opción el comprador no tendrá que pagar costos de envío, impuestos de aduana o cargos por courier.

"Lo que cobra la plataforma es el desglose del impuesto país y percepción por compras en el exterior que son del 30% y 35%. No corren costos por aduanas ni envíos, solo lo que cobra el viajero que trae los productos", aclararon a LA NACION desde Grabr.

Las tiendas virtuales con acceso para el consumidor argentino ofrecen la posibilidad de que el cliente pueda hacer las compras sin recurrir a un centro de servicio de aduana, por ende, los impuestos y costos de courier ya están contemplados dentro del precio final, según mencionan desde uno de los cross border ecommerce especializados en el servicio. Indicaron también que los costos administrativos varían conforme al producto.

El sistema de compras puerta a puerta permite adquirir productos en el extranjero y recibirlos en el domicilio, hoy las plataformas ecommerce lo incluyen dentro del servicio de compra Crédito: Shutterstock

En el caso de comprar a través del eShop Latam, la plataforma procesa las transacciones en dólares, por ende, el usuario consume el cupo de los US$200 que permite el Gobierno sobre el uso de la moneda extranjera. Mientras que Grabr si bien realiza las transacciones en moneda nacional, el procesador que es extranjero informa a la AFIP sobre el gasto aunque en la tarjeta no aparezca detallado como gasto en dólares y el producto esté cotizado en pesos, por lo que esto sí afectaría al cupo.

La empresa estatal brinda la posibilidad de comprar libros, comestibles, ropa, juguetes, productos tecnológicos, entre otros objetos de decoración en tiendas del extranjero, por tanto, las operaciones terminan perjudicando el límite del gasto permitido en la moneda estadounidense.

En el caso de que se desee utilizar el servicio del Correo Argentino se tiene que tener en cuenta que "las compras no deben exceder los 20 kilos ni los US$3000. Los productos deben ser para uso personal y se puede contratar el servicio de entrega a domicilio o retirarlo en un control de Aduana".

En tanto, las personas que recurran al courier (que es cuando se usa una plataforma ecommerce) para simplificar la experiencia de compra en el extranjero, el peso del producto puede ser de hasta 50 kilos y el servicio que tiene habilitada la opción de entrega a domicilio, está sujeto a intervenciones que lo excluyen del régimen puerta a puerta o del régimen presencial.

Conforme a los criterios de Más información