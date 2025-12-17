El Correo Argentino inauguró un centro de clasificación de paquetes con 240 robots

El Correo Argentino inauguró este martes, en su planta de Monte Grande un nuevo sistema de clasificación robotizado (sorter), el primero en su tipo para la compañía.

Esta planta suma una flota de 240 robots autónomos, que operan sobre una superficie de 1180 metros cuadrados. El sistema integra tecnología de inteligencia artificial, sensores y algoritmos de direccionamiento, para procesar hasta 9000 paquetes por hora. Este rendimiento permite a la compañía triplicar su capacidad operativa actual en todo el país.

El sistema está diseñado específicamente para paquetes pequeños y medianos de hasta 5 kilos, que constituyen la mayor parte del flujo del comercio electrónico, tanto nacional como internacional.

Para Camilo Baldini, presidente y CEO de Correo Argentino, esta inversión es parte de la transformación de la compañía: tras revertir un déficit de $113.000 millones en 2023, Correo Argentino alcanzó un superávit de $48.000 millones a junio de 2025.

Camilo Baldini, el CEO de Correo Argentino, durante la inauguración de la planta clasificadora de paquetes de Monte Grande, que usa 240 robots Gentileza Correo Argentino

Alta precisión y 130 destinos clasificados

El sistema cuenta con 13 puestos de inducción que aseguran un flujo continuo de carga, y un total de 130 salidas de clasificación.

En la práctica, un operador coloca el paquete en el robot, que utiliza un lector de código QR o de barras para identificar el destino. Los robots se mueven de manera coordinada para clasificar los paquetes a los 130 destinos, que incluyen 60 destinos del Área Metropolitana de Buenos Aires y 70 nodos del interior. Esta automatización acelera los tiempos de despacho y mejora la trazabilidad de la correspondencia.

La planta clasificadora de paquetes del Correo Argentino en Monte Grande, que usa 240 robots, es la primera en su tipo de América Latina Gentileza Correo Argentino

La empresa prevé completar la automatización total de la planta con la incorporación de un segundo sorter en 2026, esta vez diseñado para paquetería más voluminosa de hasta 30 kilos. Además, se sumarán otras tecnologías como la RFID para seguimiento de paquetes en tiempo real, aforadoras industriales para el control automático de facturación, y el movimiento robotizado y autónomo de contenedores.