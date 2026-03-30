Bonos en dólares: el Gobierno consiguió otros US$130 millones y se vio el “riesgo político” para 2028

El Gobierno sumó este lunes US$131 millones adicionales a través del mercado local, durante la segunda vuelta de la licitación del Bonar 2027 (A027) y del Bonar 2028 (AO28), que se suman a los US$300 millones captados el viernes.

Con el atractivo de pagar mensualmente en dólares, y con un horizonte de inversión en el corto plazo, estos instrumentos buscan captar el dinero necesario para afrontar los vencimientos de los bonistas en julio.

Según comunicó esta tarde la Secretaría de Finanzas, se adjudicaron unos US$97 millones al bono en dólares con vencimiento en octubre de 2027 y otros US$34 millones al título que finaliza en octubre de 2028.

Por primera vez, no se colocó el máximo asignado de US$100 millones en cada uno de los tramos, a pesar de que el viernes habían sido sobre ofertados.

En total, sumaron US$130,90 millones y la cifra asciende a US$932 millones desde que se empezaron a ofrecer al mercado. Se trata casi de una cuarta parte de los US$4200 millones que busca conseguir para pagar el vencimiento de los cupones e intereses de los Bonares y Globales el próximo 9 de julio.

“Con este resultado, el Tesoro cierra un mes de fuerte actividad en el mercado doméstico de moneda extranjera, logrando un financiamiento total de US$681 millones. Esta dinámica ratifica la capacidad del Gobierno para capturar la liquidez en dólares del sistema local, extendiendo los plazos de la curva soberana hacia 2028 y reforzando su estrategia financiera sin depender de las condiciones de acceso al mercado internacional", dijo Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de USD 131 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 131 millones.



✅ Hard Dólar a:

➡️ 29/10/27 (AO27) – USD 97 millones a 5.12% TIREA (5.00% TNA).

➡️ 31/10/28 (AO28) – USD 34… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) March 30, 2026

El “riesgo político” se dejó ver en la demanda que tuvo cada uno de estos instrumentos, pero también en la tasa de interés. El Bonar 2027 terminará de pagarse a finales de octubre del año que viene, casi al final del mandato de Javier Milei (aunque después de las elecciones primarias), y tiene un rendimiento efectivo anual (Tirea) del 5,12%. En cambio, el Bonar 2028 vencerá bajo una nueva administración de gobierno (puede ser la segunda gestión de la actual), razón por la cual el rendimiento efectivo asciende al 8,86% anual.

“Un bono que vence en 2028 extiende el horizonte más allá del ciclo político inmediato y obliga al mercado a incorporar explícitamente ese factor en su precio. De esta manera, puede compararse su rendimiento con el del Bonar 2027 —ajustado por duration—, ya que, más allá de la diferencia en la fecha de vencimiento, ambos instrumentos comparten una estructura de pagos similar", explicó Gustavo Araujo, head of research de Criteria.

Ambos títulos tienen un cupón de interés del 6% a tasa nominal anual, que se paga mes tras mes. Como genera un ingreso de dinero fijo y recurrente para los inversores, el Bonar 2027 se convirtió en uno de los activos más demandados por los ahorristas tradicionales. En cambio, el Bonar 2028 fue ofertado por inversores institucionales, como bancos, fondos comunes de inversión y compañías de seguros.

“Para el Gobierno, los resultados del Bonar 2028 muestran que extender plazos más allá de las elecciones utilizando financiamiento local, principalmente de inversores minoristas (directamente o a través de bancos), será costoso”, agregaron analistas de Max Capital.