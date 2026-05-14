Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 14 de mayo, minuto a minuto

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer elÍndice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de abril este jueves 14 de mayo. Las proyecciones privadas anticipan que la inflación del cuarto mes del año podría bajar hasta cerca del 2% mensual, una desaceleración respecto al 3,4% de marzo. Esto se explicaría por una menor incidencia de educación y de alimentos y bebidas, mientras que el rubro transporte seguiría presionando al alza por el incremento de los combustibles.

Inflación de abril: estimaciones privadas dan entre 2,4% y 2,6%