Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 14 de mayo, minuto a minuto
Ayer la divisa oficial operó a $1415 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1420 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1365,00Venta$1415,00
Dólar blue
Compra$1400,00Venta$1420,00
Dólar tarjeta
Venta$1839,50
Dólar CCL
Venta$1483,30
Dólar MEP
Venta$1425,77
Dólar mayorista
Venta$1389,21
Euro
Compra$1570,00Venta$1670,00
El dólar oficial minorista se posiciona en $1415 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1420 para la misma operación. Hay expectativas por el dato de inflación de abril que se publica esta tarde.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$2260,13. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
La inflación de abril fue de 2,5% en CABA
La inflación de abril en la ciudad bajó un 0,5%, frente al 3% que había dado en marzo, y retrocedió al 2,5% mensual. La cifra se explica centralmente por ajustes en los precios de la nafta, las tarifas (boleto de colectivo y agua) y los alimentos.
¿Cuándo se dará a conocer el dato de inflación de abril?
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer elÍndice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de abril este jueves 14 de mayo. Las proyecciones privadas anticipan que la inflación del cuarto mes del año podría bajar hasta cerca del 2% mensual, una desaceleración respecto al 3,4% de marzo. Esto se explicaría por una menor incidencia de educación y de alimentos y bebidas, mientras que el rubro transporte seguiría presionando al alza por el incremento de los combustibles.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró el miércoles 13 de mayo a $1365 para la compra y $1415 para la venta.
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