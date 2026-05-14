Se aceleró la compra de dólares para ahorro en abril y alcanzó el monto más alto desde las elecciones

Los argentinos aceleraron la compra de dólares para ahorro en abril. Según el Informe de Política Monetaria (IPOM) que publicó el Banco Central (BCRA), la dolarización a través del mercado de cambios trepó a US$1500 millones el mes pasado, frente a los US$800 millones de febrero y marzo.

El dato marca la cifra más alta desde diciembre de 2025 y llega en un contexto que combina tres factores: el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 4,5% en lo que va del año, la inflación del primer cuatrimestre sumó 11,6% y la tasa de referencia para los ahorristas (para plazos fijos, por ejemplo) cayó del 35% en la segunda quincena de enero al 22,5% actual.

La dolarización a través del mercado de cambios mide las compras de divisas que realizan personas físicas con fines de ahorro dentro del sistema formal. No incluye operaciones en el mercado paralelo ni transacciones comerciales o financieras.

El levantamiento del cepo cambiario, en abril de 2025, inauguró una nueva dinámica. Hasta ese momento, la dolarización del mercado de cambios era mínima: US$900 millones en enero de 2025, US$400 millones en febrero y apenas US$200 millones en marzo. Con la liberalización, los números empezaron a crecer: US$1300 millones en abril, US$1800 millones en mayo y US$2200 millones en junio. El promedio de ese período preelectoral llegó a US$2500 millones mensuales.

El pico se produjo en septiembre de 2025, cuando la dolarización alcanzó US$4500 millones, el nivel más alto desde el levantamiento del cepo. El dato no fue casual: a mediados de ese mes, el oficialismo sufrió una derrota en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof ganó las elecciones legislativas, lo que generó una fuerte demanda de cobertura entre los ahorristas.

Atesoramiento de dólares desde enero de 2025

En octubre, con el proceso de las elecciones legislativas nacionales de por medio, la cifra se mantuvo elevada en US$3500 millones. Pero a partir de noviembre el escenario cambió radicalmente: la incertidumbre se disipó y la dolarización cayó en forma abrupta, a US$200 millones, para luego estabilizarse en torno a US$1100 millones en diciembre y US$1200 millones en enero de este año.

El promedio poselectoral se ubicó en US$900 millones mensuales, menos de la mitad del registrado durante la campaña, como relevó el economista Amilcar Collante basado en los datos del BCRA.

El repunte de abril interrumpe esa calma relativa. Los US$1500 millones del mes pasado no se acercan a los picos electorales, pero representan un quiebre respecto del piso consolidado en los meses previos y una señal de que los ahorristas empezaron a reposicionarse. El interrogante que abre el dato es si se trata de un movimiento puntual o del inicio de una tendencia.

La dolarización a través del mercado de cambios creció en abril, según el IPOM del BCRA

El dato convive con otro que ilustra el cambio de régimen que implicó la flexibilización del cepo: las empresas extranjeras ya giraron dividendos por US$1500 millones en lo que va de 2026, algo que no ocurría desde hacía seis años. Las compañías pueden remitir utilidades correspondientes a las ganancias de 2025; los dividendos retenidos de años anteriores fueron en buena parte canalizados a través de los Bopreal, el instrumento que el BCRA emitió para regularizar esa deuda, aunque la entidad no informó cuánto de ese stock sigue pendiente de giro.

Una estimación de la Fundación Capital, que dirige Martín Redrado, estima que hay un stock de US$7000 millones “retenido” de dividendos de las empresas.

Por otro lado, el Banco Central acumuló compras en el mercado de cambios por casi US$8000 millones desde principios de año, por encima de las expectativas del mercado.