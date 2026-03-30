El año pasado, el turismo internacional registró un déficit de US$7221 millones

La mayor salida de argentinos al exterior durante 2025, que durante varios meses superó ampliamente el ingreso de turistas extranjeros, tuvo su correlato en una significativa merma de divisas por turismo internacional, cuyo déficit alcanzó los US$7221 millones en el año.

El dato surge del informe de Balanza de Pagos, Posición de Inversión Internacional y Deuda Externa elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que estimó débitos de viajes por US$12.072 millones, frente a créditos por US$4852 millones.

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra, dijo que el déficit de la cuenta Viajes estuvo apenas por debajo del récord de 2017 (US$7900 millones a valor actual) por la apreciación del tipo de cambio real y el colapso de la brecha cambiaria, más la virtual eliminación del dólar tarjeta.

El déficit de la cuenta Viajes -proxi del turismo- del Balance de Pagos (INDEC) trepó a US$ 7.200 M en 2025, apenas x debajo del récord de 2017 👇(US$ -7.900 M a valor actual). Apreciación del Tipo Cambio Real y colapso brecha+virtual eliminación del dólar tarjeta, fueron claves! pic.twitter.com/cGymy8yLNn — LorenzoSigautGravina (@LSigautGravina) March 30, 2026

Según el Indec, el mayor saldo negativo en la cuenta de viajes fue uno de los factores que explicó el incremento del déficit de la balanza de servicios, que se amplió en US$5484 millones hasta alcanzar los US$11.234 millones en 2025.

En el cuarto trimestre del año pasado, en tanto, el saldo deficitario en viajes fue de US$891 millones, unos US$216 millones por encima del registrado en igual período de 2024. Este resultado se explicó, principalmente, por el aumento tanto en la cantidad de viajeros residentes que salieron del país como en el gasto promedio realizado en el exterior.

Sin embargo, datos más recientes del propio Indec, a través de las Estadísticas de Turismo Internacional, muestran un cambio incipiente en la tendencia. En enero y febrero de este año comenzó a crecer la cantidad de visitantes extranjeros, mientras que se redujo el número de argentinos que viajaron al exterior. De todos modos, la caída en las salidas se concentra principalmente en los viajes por vía terrestre, asociados a un menor nivel de gasto.

En febrero, 1,6 millones de argentinos viajaron al exterior, lo que representó una disminución del 10,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. A ellos se sumaron 543.000 “excursionistas” (salen pero no pernoctan). Del total de viajeros, el 82,2% tuvo como destino países limítrofes: Brasil concentró el 36,4%, seguido por Uruguay (16,5%) y Chile (15,3%).

En cuanto a los medios de transporte, el 53,5% de los residentes salió del país por vía terrestre, el 37,1% lo hizo por vía aérea y el 9,5% restante utilizó vías fluviales o marítimas.

Por el lado del turismo receptivo, se registró una mejora. En febrero ingresaron al país 534.000 visitantes no residentes, un 8% más que en el mismo mes de 2025, a los que se sumaron más de 317.000 excursionistas.

Las principales zonas de origen fueron Chile (21,1%), Europa (19,5%), Estados Unidos y Canadá (13,8%) y Brasil (13,0%). En cuanto a las vías de ingreso, el 43,1% de los turistas llegó por tierra, el 42,5% por vía aérea y el 14,4% restante por vía fluvial o marítima.

Pese a este repunte, el balance mensual se mantuvo negativo. En febrero se registró un saldo de 1,3 millones de visitantes internacionales menos, como resultado de un déficit de 1.095.000 turistas y de más de 225.000 excursionistas.