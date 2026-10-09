CABA busca emitir un bono para cancelar deuda con proveedores ante la caída de la recaudación

El gobierno de Jorge Macri mandó a la Legislatura junto al Presupuesto de 2027 un proyecto de ley por el cual solicita la autorización para emitir un bono por $600.000 millones. Con estos fondos buscará pagar deudas que tiene con proveedores ante la caída de la recaudación prevista para este año.

“Este proyecto tiene por objeto establecer una herramienta para regularizar y programar la cancelación de obligaciones, total o parcial, derivadas de contrataciones de bienes, servicios y obra pública, contraídas por el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentren devengadas, exigibles y pendientes de cancelación al momento de la colocación de los títulos”, detalló el texto firmado por el Jefe de Gabinete porteño Gabriel Cesar Sanchez Zinny y Gustavo Arengo Piragine, ministro de Hacienda y Finanzas.

El bono será destinado al pago de proveedores de obras pública y otros servicios Hernan Zenteno - La Nacion

A su vez, detalló que la colocación de estos títulos públicos tiene el objetivo de “resguardar el cumplimiento del plan de Gobierno y preservar al mismo tiempo la ecuación económica-financiera de los proveedores, sin incrementar los pasivos de la Ciudad”. En ese sentido, detalló que “la emisión propuesta se estructurará de manera tal de optimizar el perfil de vencimientos con el objetivo de no afectar las finanzas de la Administración, a la vez que permita cancelar las obligaciones en cuestión”.

En ese sentido, se prevé la emisión de bonos en moneda local por un monto de hasta $600.000 millones. Tendrá un plazo mínimo de amortización de un año y la tasa de interés será TAMAR, la cual fija el Banco Central (BCRA) para los depósitos a plazo fijo mayoristas de 30 a 35 días de montos mayores o iguales a $1.000 millones (TAMAR).

Se regirán por la ley de la República Argentina, con amortización total al vencimiento o mediante pagos sucesivos o mediante rescate antes del vencimiento. Solicita se puedan emitir una o más clases y series, incluyendo su reapertura, y que se pueda realizar el rescate antes de su vencimiento.

“Los conflictos que pudieren presentarse en relación a los títulos, sus cupones, si los hubiera, y los contratos y acuerdos relativos a su emisión, quedarán sometidos a la jurisdicción del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, agregó.

Este jueves se llevó a cabo la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura, en donde uno de los temas que se debatieron fue la emisión del bono para el pago de deuda con proveedores. En ese contexto, la subsecretaria de Hacienda, Lorena Flores, detalló que la emisión de esta herramienta financiera busca “hacer frente a la caída de recursos estipulada para 2026”, puesto que se estima aproximadamente una caída del 6% en Ingresos Brutos al cierre de este año.

“Se prevé un vencimiento para 2029″, indicó la funcionaria y señaló que los intereses están contemplados dentro del Presupuesto por un monto de $114.000 millones. En tanto, aclaró que no significa un “gasto adicional para la Ciudad” y permite mantener, frente a la caída de recurso, los niveles de funcionamiento del gobierno, desde las obras que tiene pactadas para este año como todos los niveles de servicios. Detalló que actualmente la administración no tiene deudas con proveedores, pero que los fondos serán para hacer frente a obligaciones de cara a lo que queda de 2026.