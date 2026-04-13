Cae el número de asignaciones por hijo, reflejo de la caída de la tasa de natalidad y de la realidad laboral

En 2025, el número de asignaciones por hijo cobradas por trabajadores formales, informales, desocupados y monotributistas tuvo una caída de 3,2% respecto del año previo. En diciembre de 2025, concretamente, se cobró esa prestación dineraria por 283.600 chicos menos que en el último mes de 2024.

Así, mientras que en diciembre de 2024 se abonó la prestación por 8.807.324 hijos, en el último mes de 2025 los casos fueron 8.523.722, según se desprende de la estadística publicada por la Subsecretaría de Seguridad Social. De ese total, 94,5% correspondió a asignaciones por hijos menores de 18 años, y 5,5% a pagos por hijos con discapacidad.

La reducción ocurrió en el escenario de una caída del empleo asalariado formal: el año pasado se perdieron 107.500 puestos, al menos según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de los cuales 88.848 estaban en el sector privado y 18.652, en el Estado. Sin embargo, la disminución del número de asignaciones por hijo no solo ocurrió en el segmento de las ocupaciones bajo relación de dependencia registradas, sino también en el universo de familias con trabajo informal o sin empleo alguno, y en los hogares con ingresos provenientes de una actividad registrada en el monotributo.

En el hecho influye la caída de la tasa de natalidad, un fenómeno del cual hay fuertes señales en la estadística sobre asignaciones.

Si se miran los datos de asignaciones por hijos menores de edad, en diciembre de 2024 había en el sistema más adolescentes de 17 años que bebés de menos de un año en diciembre de 2025, según analiza Rafael Rofman, investigador principal de Protección Social del Cippec. Los del primer grupo mencionado dejaron en algún momento del año pasado de tener derecho a la asignación, por cumplir 18 años, en tanto que los del segundo segmento se sumaron al sistema en ese período. La diferencia, solo por este factor de franjas etarias y de acuerdo con la estadística oficial, fue negativa y de 166.373 casos. Es decir, salieron más chicos que los que entraron.

La cantidad de pagos por hijo tuvo en 2025 una caída de 3,2% Anses

Más allá del sistema de asignaciones familiares, datos publicados por el Ministerio de Salud dan cuenta de una caída importante de la tasa de natalidad en los últimos años en la Argentina. En 2024 -dato más reciente disponible- la tasa fue de 8,9 (indica la cantidad de nacidos por cada 1000 habitantes), mientras que había sido de 18,2 en 2024, y de 19,3 en 2004. El índice disminuyó, así, un 51% en solo una década.

El año pasado se sumaron al cobro de asignación por hijo, en concreto, 279.860 recién nacidos, en tanto que ese año cumplieron 18 años 446.233 adolescentes (de allí, la consignada diferencia de 166.373 salidas, como saldo neto por el factor etario).

Si se miran los datos de la AUH, cobrada por desocupados e informales, hubo 161.437 recién nacidos en 2025 y 192.198 chicos que tenían 17 años en 2024, con una diferencia negativa de 30.761.

Asalariados y monotributistas

En el grupo de los empleados bajo relación de dependencia, en diciembre de 2025 la asignación fue cobrada en 1.979.665 hogares, por 2.995.182 hijos, entre menores de 18 años y personas con discapacidad. Fueron 201.930 asignaciones menos que las abonadas en diciembre de 2024, lo cual marca una caída de 6,3%, un índice bastante superior al de la reducción de casos que se dio en el promedio del sistema, algo que se explica por la pérdida de puestos en el período.

¿Qué asalariados tienen derecho al cobro de la asignación por hijo menor de edad? El requisito es que el hogar tenga ingresos que no superen un determinado monto mensual, que en diciembre pasado fue de $5.022.048 (a la vez, ninguno de los padres pudo cobrar individualmente más de $2.511.024). En diciembre de 2024, esos umbrales habían sido de $3.824.554 y de $1.912.277.

La suba del ingreso tope para poder cobrar fue en 2025 de 31,3%, un índice alineado con la inflación del período, que según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Indec fue de 31,5%.

La caída de la tasa de natalidad tiene su reflejo en el sistema de asignaciones por hijo FaustFoto

A diferencia de lo ocurrido en otros años, esta vez el reajuste porcentual que tuvo ese ingreso tope fue mayor a la variación promedio de los salarios, que se movieron por debajo del incremento de los precios, perdiendo poder adquisitivo. Según el dato difundido por el Indec, los salarios del sector privado registrado tuvieron, en promedio, una variación nominal de 28,7% en 2025.

A partir de esas cifras se concluye que, si bien puede haber sido el caso de algunas familias, no habría sido masiva la salida de hogares del sistema de asignaciones a causa de una desactualización de los topes para cobrar la asignación (algo que ocurría en otras épocas).

Entre los asalariados formales, los montos cobrados por hijo varían según el monto de ingresos del hogar. En el actual abril, las cifras por menores de edad son de $68.341, $46.099, $27.883, o $14.386 dependiendo de esa variable. Si se trata de un hijo con discapacidad, el importe es de $222.511, $157.412 o $99.347. Son importes un 2,9% más altos que los de marzo, ya que hay recomposiciones mensuales según la inflación (en este caso se usó el IPC de febrero).

Esos importes son los percibidos también por los monotributistas, según la categoría en la cual estén. Por hijo menor de 18 años se cobra asignación por hijo hasta la categoría G, en tanto que por hijo con discapacidad se percibe una prestación sin importar la ubicación en la tabla. Entre quienes están en el régimen impositivo simplificado, la prestación llegó en diciembre de 2025 a 388.982 hogares, por 577.976 hijos, 3575 menos que en el último mes del año previo (una caída de 0,6%).

Asignación Universal por Hijo

Por su parte, la AUH llegó en el último mes del año pasado a 4.118.117 hijos, correspondientes a 2.269.540 hogares. Fueron 14.653 prestaciones menos que un año antes (una baja de 0,3%).

La AUH es percibida por hogares en los que hay trabajo informal o se sufre la desocupación Fabian Marelli

Nada indica que eso esté vinculado a una caída de la informalidad o de la desocupación, pero sí hay datos, como ya se consignó, que llevan a analizar el fenómeno demográfico: mientras que en diciembre de 2025 hubo 161.437 niños de menos de un año por los que se cobró asignación, en igual mes de 2024 había 192.198 adolescentes de 17 años que, por al haber cumplido 18 años, en los períodos siguientes dejaron de cobrar. Si ese saldo entre entradas y salidas de chicos al régimen de cobros no hubiera sido negativo, la cantidad de niños y adolescentes cobrando AUH habría crecido.

El importe de la AUH se actualiza, al igual que el resto de los pagos por hijos, según el régimen de movilidad previsional; es decir, mensualmente y por inflación. En 2025 la variación fue de 31,3%. En el mes actual se cobra $109.332,80 por hijo menor y $356.002,40 por hijo con discapacidad. Ambos importes corresponden al 80% de la prestación total, ya que el 20% se percibe una vez al año, contra la certificación del cumplimiento de obligaciones de escolaridad y controles de salud.

Otros grupos

Los otros tres grupos en los que se perciben asignaciones por hijo son el de titulares del seguro de desempleo del sistema laboral registrado (hubo 69.406 casos en diciembre último), beneficiarios del sistema previsional (293.411 casos), y perceptores de pensiones no contributivas (469.630 pagos en el último mes de 2025). En los tres segmentos, hubo una caída de la cantidad de pagos a los hogares.