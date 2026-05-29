Rizobacter logró una adhesión del 86% en un canje de deuda por US$42,68 millones y estiró vencimientos hasta 2029

La firma de microbiología agrícola Rizobacter Argentina logró una adhesión superior al 86% en su oferta de canje de obligaciones negociables por aproximadamente US$42,68 millones, un resultado que le permitirá extender vencimientos hasta septiembre de 2029 y continuar avanzando en el proceso de adecuación de su perfil financiero.

La operación involucró a las Obligaciones Negociables Series IX y X, integradas por las Clases A y B de cada emisión. Según informó la compañía, el nivel de adhesión superó ampliamente el umbral requerido para su implementación, habilitando la emisión de las nuevas Obligaciones Negociables Serie XI, estructuradas en las Clases A, B y C, con una tasa anual del 9% y vencimiento previsto para el 3 de septiembre de 2029.

“Este resultado refleja la confianza del mercado en la compañía y en el camino que venimos llevando adelante. La adhesión alcanzada nos permite seguir avanzando con mayor previsibilidad financiera y foco en la operación y el negocio”, señaló Gerónimo Watson, director de Rizobacter Argentina. La firma pertenece a Bioceres Crop Solutions.

Rizobacter obtuvo una adhesión superior al 86% en el canje de deuda por US$42,68 millones y logró extender vencimientos hasta 2029 Rizobacter

La propuesta contempla, además, un pago inicial para los adherentes equivalente al 20% del capital previsto para el próximo 28 de junio, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas.

Negociación

En febrero pasado, Rizobacter abrió una negociación con acreedores luego de no cancelar en la fecha prevista un vencimiento de obligaciones negociables por US$5 millones. A partir de entonces comenzó un proceso de reordenamiento de sus compromisos financieros que incluyó propuestas de canje para extender plazos de deuda y conversaciones con entidades bancarias.

En ese contexto, la compañía lanzó en abril último una oferta de canje sobre las Obligaciones Negociables Series IX y X, por más de US$42 millones, con el objetivo de extender los vencimientos originalmente previstos entre 2026 y 2027 y reemplazarlos por nuevos instrumentos con vencimiento en 2029.

Cuando presentó la propuesta, la empresa había explicado que necesitaba alcanzar al menos el 70% de adhesión en cada una de las series involucradas para avanzar con la operación. El porcentaje finalmente obtenido superó ese umbral y permitió concretar la emisión de los nuevos títulos. El objetivo del canje fue despejar parte de los compromisos financieros concentrados en los próximos años. Las Obligaciones Negociables Series IX y X contemplaban vencimientos entre 2026 y 2027, por lo que la operación permitió trasladar esos pagos a un horizonte más largo.

La firma había explicado entonces que la iniciativa formaba parte de una estrategia destinada a mejorar la previsibilidad financiera y adecuar el perfil de deuda a las necesidades operativas del negocio. Para incentivar la adhesión de los acreedores, la propuesta incluyó un pago anticipado de una parte del capital.

Gerónimo Watson, director de Rizobacter Argentina Rizobacter

Se trata además de la segunda operación consecutiva que Rizobacter logra concretar en el mercado de capitales. Semanas atrás había alcanzado una adhesión superior al 75% en el canje correspondiente a la ON Serie VIII Clase B, por aproximadamente US$3,8 millones, también con extensión de vencimientos hasta septiembre de 2029.

Con ambas operaciones, la compañía consiguió extender vencimientos por más de US$46 millones entre obligaciones negociables que originalmente debían cancelarse en los próximos años.

En paralelo, Rizobacter indicó que ya alcanzó acuerdos en términos similares con una parte sustancial de las entidades bancarias con las que opera. De esta manera, busca completar un esquema de adecuación financiera que abarca tanto la deuda emitida en el mercado de capitales como sus compromisos con el sistema bancario.