Calendario de jubilaciones de la Anses: cuándo cobro en noviembre 2026 con el bono oficial y el aumento confirmado
Los haberes previsionales ya tienen establecido el cronograma de pagos para el penúltimo mes del año, cómo es la entrega diaria según el DNI
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Los jubilados y pensionados de todo el país que cobran sus haberes mediante la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) pueden consultar el calendario completo y saber con exactitud cuándo cobran en noviembre de 2026.
Los haberes previsionales se distribuyen de acuerdo a la terminación del DNI de sus titulares, y según el tipo de jubilación, se acreditan entre la segunda semana del mes y los últimos días.
En el undécimo mes del año, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 1,93%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones en noviembre de 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre
- DNI terminados en 5: 16 de noviembre
- DNI terminados en 6: 17 de noviembre
- DNI terminados en 7: 18 de noviembre
- DNI terminados en 8: 19 de noviembre
- DNI terminados en 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre
Cuánto cobran los jubilados en noviembre de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en noviembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$444.158,45
$70.000
$514.158,45
Jubilación máxima
$2.988.765,84
-
$2.988.765,84
PUAM
$355.326,76
$70.000
$425.326,76
PNC (Invalidez/Vejez)
$310.910,91
$70.000
$380.910,91
La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
Cómo es la entrega del bono previsional de noviembre
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $514.158,45.
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