Calendario de jubilaciones de la Anses: cuándo se cobran en octubre 2026 con el bono oficial y el aumento confirmado

Los jubilados y pensionados de todo el país que cobran sus haberes mediante la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) pueden consultar el calendario completo y saber con exactitud cuándo cobran en octubre de 2026.

Las jubilaciones de octubre tienen un aumento del 1,66% Gemini

Los haberes previsionales se distribuyen de acuerdo a la terminación del DNI de sus titulares, y según el tipo de jubilación, se acreditan entre la segunda semana del mes y los últimos días.

Cabe destacar que en septiembre, las jubilaciones y pensiones tienen un reajuste del 1,66%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones en octubre 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en octubre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $435.748,51 $70.000 $505.748,51 Jubilación máxima $2.932.174,86 - $2.932.174,86 PUAM $348.598,80 $70.000 $418.598,8 PNC (Invalidez/Vejez) $305.023,95 $70.000 $375.023,95

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo se distribuye el bono previsional de octubre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $505.748,51.