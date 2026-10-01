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Calendario de jubilaciones de la Anses: cuándo se cobran en octubre 2026 con el bono oficial y el aumento confirmado

Los haberes previsionales ya tienen establecido el cronograma de pagos para el décimo mes del año, cómo es la entrega diaria según el DNI

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Las fechas de pago de octubre para los jubilados de la Anses
Las fechas de pago de octubre para los jubilados de la Anses

Los jubilados y pensionados de todo el país que cobran sus haberes mediante la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) pueden consultar el calendario completo y saber con exactitud cuándo cobran en octubre de 2026.

Las jubilaciones de octubre tienen un aumento del 1,66%
Las jubilaciones de octubre tienen un aumento del 1,66%Gemini

Los haberes previsionales se distribuyen de acuerdo a la terminación del DNI de sus titulares, y según el tipo de jubilación, se acreditan entre la segunda semana del mes y los últimos días.

Cabe destacar que en septiembre, las jubilaciones y pensiones tienen un reajuste del 1,66%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones en octubre 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: 13 de octubre
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre
  • DNI terminados en 6: 19 de octubre
  • DNI terminados en 7: 20 de octubre
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en octubre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensiónHaber con aumentoBonoTotal a cobrar
Jubilación mínima
$435.748,51
$70.000
$505.748,51
Jubilación máxima
$2.932.174,86
-
$2.932.174,86
PUAM
$348.598,80
$70.000
$418.598,8
PNC (Invalidez/Vejez)
$305.023,95
$70.000
$375.023,95

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo se distribuye el bono previsional de octubre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $505.748,51.

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