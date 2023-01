Calendario de jubilaciones, de la Anses: quiénes cobran este viernes 20 de enero

escuchar

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) sigue con el pago de las jubilaciones y pensiones que corresponden a enero, según el cronograma de pagos que figura en el sitio oficial.

Este mes, los titulares de la Anses continúan recibiendo la suba del 15,62 por ciento, correspondiente a la actualización trimestral dispuesta por ley. Este porcentaje alcanza a las jubilaciones y pensiones, a la Asignación Universal por Hijo (AUH), a la Asignación por Embarazo (AUE), a la Asignación Familiar por Hijo y a las llamadas Asignaciones de Pago Único (que se incluyen matrimonio, nacimiento, adopción y cónyuge).

Junto a los haberes previsionales, se entrega el bono extraordinario para jubilados y pensionados. Se trata de una asistencia económica que ya se dio en diciembre y que está pautada también para enero y febrero. Este dinero se abona en la misma fecha que la prestación principal de la Anses y se hará de forma automática, por lo que no se requiere realizar ningún trámite para recibirlo.

Quiénes cobran este viernes 20 de enero

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: DNI terminados en 8

Si todavía no es su turno o aún no se le acredita el dinero de la prestación, puede consultar el calendario del mes de Anses.

El abono de las jubilaciones mínimas se extenderá hasta el lunes 23. Por su parte, las que superan los haberes mínimos, como cada mes, se entregan en la cuarta semana del mes y, al ser un universo menor al de las jubilaciones mínimas, en estos casos, se pagan dos terminaciones de DNI por día.

Bono extraordinario: quiénes cobrarán $10.000 y quiénes $7000

Tal como fue publicado en el Boletín Oficial a fines de noviembre, el total de la ayuda extraordinaria recibida varía según los haberes que recibe cada jubilado:

Cobrarán $10.000 aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $50.124,26 .

aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un . Cobrarán $7000 aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $53.124,26 y menor a $100.248,52 .

aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un . Para quienes perciban más de $50.124,26 y menos o igual a $53.124,26 el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $60.124,26.

La normativa indica, además, que el refuerzo de ingreso previsional “no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

Si bien se desconoce cómo se procederá en el mes de marzo, es probable que se mantenga este monto extra dado los índices de inflación mensuales que publica el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y que afectan, principalmente, a los sectores más postergados del sistema previsional.

Pensión para mayores sin aportes

La Anses cuenta con una prestación en particular que está destinada a aquellas personas que no reúnen los años de aportes requeridos para jubilarse. Se trata de la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), la cual está dirigida a aquellos mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes para tramitar la jubilación ordinaria. Por este medio, se les posibilita el cobro de hasta el 80 por ciento de un haber jubilatorio.

