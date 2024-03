Escuchar

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) sigue hoy con la entrega de las prestaciones sociales que se abonan durante marzo de 2024, según su calendario oficial. De esa forma, este martes 12 hace la distribución de las jubilaciones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Prenatal y Maternidad, las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se hace a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios. En las próximas semanas, la Anses abonará las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y el Seguro de Desempleo.

Las prestaciones de Anses tienen un incremento este mes

En marzo, las jubilaciones y pensiones reciben el aumento del 27,18%, debido a la actualización previsional que se aplica de manera trimestral en los haberes y en otras prestaciones sociales que entrega el organismo estatal.

Quiénes cobran este martes 12 de marzo

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos: DNI terminados en 2

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 2

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 1

Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 0 y 1

Asignaciones de Pago Único: todas las terminaciones de documento, del 7 de marzo al 9 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 8 de marzo al 9 de abril

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de marzo 2024 de la Anses.

¿Qué beneficios y descuentos tienen los titulares de la Anses?

Todos los lunes, los beneficiarios de la Anses tienen un 10 por ciento de reintegro en alimentos, farmacias, indumentaria, electrodomésticos, materiales de construcción y otros rubros.

Esto incluye a los jubilados y pensionados, los titulares de Asignaciones Familiares, de Becas Progresar, de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación por Embarazo, de la Prestación por Desempleo, a las personas que integran programas del Ministerio de Desarrollo Social, y a quienes participan de los planes de Empleo de la Secretaría de Trabajo.

Además, los beneficiarios de la jubilación mínima, la Pensión por Fallecimiento (hasta un haber mínimo), la Pensión No Contributiva (hasta un haber mínimo), la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo podrán acceder a otro reintegro del 15 por ciento sobre el total de las compras que realicen con la tarjeta de débito de tu prestación. Este estará habilitado hasta fin de año y se aplicarán en los importes hechos en farmacias, comercios y mayoristas, con un monto máximo mensual de hasta $18.000.

En tanto, los titulares de la Anses pueden acceder a la Tarifa Social para servicios públicos. Se trata de un descuento del 55 por ciento para el uso del transporte público, que se acredita con la tarjeta SUBE de forma automática. Para contar con este beneficio, los interesados deben realizar un trámite de forma virtual a través de Mi Anses. Para eso, solo es necesario el DNI y tener una cuenta creada en la página web de SUBE.

Cuánto cobra un jubilado en marzo 2024

Las jubilaciones mínimas, con esta actualización, quedan en $134.446, y ese es el valor que casi un 65 por ciento de los titulares del régimen general percibirá mensualmente hasta el próximo reajuste, mientras que el haber bruto máximo, pasa de $711.346 a $904.690.

De cuánto es el bono previsional de marzo

A través del decreto 177/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el bono de $70.000 que recibirán en marzo los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Se trata de una ayuda económica dirigida a las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses o por las ex-Cajas o institutos provinciales y municipales de previsión, cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación.

Los jubilados reciben en marzo el bono previsional

También recibirán este plus las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y quienes perciban pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

“Para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al monto de $134.445,30, la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $204.445,30″, señala el texto oficial.

De cuánto es la AUH en marzo 2024

Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) reciben en marzo de 2024 un incremento del 27,18% en la prestación, por lo que ahora se ubica en los $52.554.

Sin embargo, cabe aclarar que, mensualmente, el monto percibido por la AUH es de $42.043,20, ya que es una de las prestaciones de Anses en la que se abona el 80% del total anual, dado que el titular debe acreditar hacia el final del ciclo lectivo la asistencia escolar del alumno y presentar los certificados de salud para poder recibir el 20% restante.

