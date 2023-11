escuchar

En medio de la incertidumbre tras los resultados electorales del domingo, la Cámara de Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) expresaron su preocupación por el alza de los precios y advirtieron a los proveedores que la remarcación no podrá ser superior al aumento dispuesto por la Secretaría de Comercio.

“Considerando la situación actual en la que se registran fuertes aumentos de precios, destacamos la necesidad de proceder con extrema prudencia. No podemos perder de vista que, en definitiva, los perjudicados por los aumentos excesivos de precios son los consumidores, la gente que debe enfrentar esta situación con bajísimos niveles de ingresos”, escribieron en un comunicado.

Este martes, la Secretaría de Comercio acordó con supermercados y empresas de consumo masivo “un sendero de aumentos de hasta 12% para este mes y de hasta el 8% en diciembre”, con la idea de “evitar abusos” en los incrementos y garantizar el abastecimiento durante ese período. El acuerdo llegó en un contexto donde había listas con subas de hasta el 40%.

El comunicado de las cámaras que agrupan a los supermercados

En ese sentido, los supermercadistas aclararon que no son los formadores de precios, sino que dependen “total y exclusivamente” de los valores que fijan los proveedores. “Por eso es que los instamos a respetar las pautas fijadas por el gobierno nacional, en aquellos casos en que sean alcanzados y a proceder con suma prudencia, si no lo están”, agregaron.

En caso de que lo acordado no se cumpla y “en defensa de los clientes, adelantaron que se verán “obligados a no recibir aquellos productos cuyos precios excedan los límites de aumentos establecidos por la Secretaría de Comercio”.

“Entendemos que esta es una situación transitoria producto de la incertidumbre que genera el cambio de Gobierno en un entorno de elevadísima inflación, con variables económicas profundamente deterioradas y ante seguras modificaciones en la política de precios que fijará la nueva administración gubernamental”, resalta el texto.

El pedido de los Almaceneros

El presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, advirtió sobre faltantes de mercadería en grandes mayoristas y cuestionó que haya “demasiada especulación”. En paralelo, le pidió al equipo de gobierno del presidente electo, Javier Milei, que “cuide a las pymes”.

”Hoy le pedí a todos los colegas que nos envíen fotos de los cambios de precios para ayudarnos a todos a actualizarnos, también recorrí tres mayoristas y la cantidad de faltantes es impresionante, hay mercadería que desapareció del mayorista. Me llama la atención que en los mayoristas falte la mercadería”, expresó en declaraciones radiales.

El dirigente señaló, según consignó la agencia Télam, que “las empresas que están llorando en estos años han ganado mucha plata, siempre buscan ellos la oportunidad para llenarse los bolsillos”.

“No estoy en contra de que un empresario gane plata, pero la verdad no me gusta que ganen destruyendo el bolsillo del laburante. Yo lo único que pido al nuevo presidente y equipo de gobierno que protejan las pymes y que los gobiernos entiendan lo que es el comercio de proximidad, cumplimos el laburo de estar donde el hipermercado no le interesa estar”, expresó.

