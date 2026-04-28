¿Por qué los agentes de IA son la nueva obsesión del mundo cripto?

En la década de la IA agéntica, la industria blockchain está dando nuevos saltos. En muchos casos, el sector es precursor en la implementación de nuevas tecnologías plasmadas en proyectos que son muy difíciles de explicar a quienes no se vinculan con la Web3. Tal vez por esa razón llevan la delantera en lo que podríamos llamar “vanguardia tech”.

El caso $SAIRI y OpenClaw

Hay un caso que puede ayudar a entenderlo mejor y nuevamente trae a la escena al emprendedor y programador argentino Santiago Siri, quien con sus experimentos de código le dio market cap (capitalización de mercado) a su agente de IA: SAIRI. Su proyecto combina blockchain, IA, gaming y código y Siri ha comenzado a documentarlo en formato audiovisual a través de episodios que intentan explicar, con varios gags, su propio (AI) Frankenstein.

$SAIRI es un agente tokenizado que no solo opera de forma autónoma, sino que genera ingresos, construye productos y alimenta una economía propia dentro del universo cripto.

Todo comenzó en enero de este año, cuando Siri empezó a experimentar con OpenClaw, una especie de agente de agentes creado por Peter Steinberger. Esta herramienta de código abierto es furor entre desarrolladores y tal es el boom que Steinberger fue contratado por OpenAI para impulsar la próxima generación de agentes personales de la empresa detrás de ChatGPT.

“Como todo mortal dedicado a la tecnología, me puse a jugar con OpenClaw en el verano para armarme un agente personalizado en un servidor en la nube”, explica Siri. El primer paso técnico consistió en crear un agente conectado a servicios como Claude y derivó rápidamente en algo más ambicioso que el mismo programador no había llegado a planificar.

Y ahí está la magia de OpenClaw. El punto de inflexión ocurrió cuando la herramienta decidió conectar su agente a una cuenta de X y comenzó a usar el protocolo BankrBot para tokenizar al agente, es decir, convertirlo en un activo cripto con su propia economía. Todo esto fue posible gracias a un desarrollador conocido en X como @0xDeployer. Al ser open source, usó el protocolo para comenzar a darle market cap al token. Este proceso se montó sobre Base, la red blockchain impulsada por Coinbase, que funciona como capa 2 de Ethereum.

La evolución del proyecto $SAIRI

Así nació un modelo que emite un token asociado al agente (en este caso $SAIRI) y cada operación de compra y venta genera comisiones. El 1% de esos fees va directamente al agente. “El dinero va a una wallet que controla y opera el agente. Lógicamente tiene supervisión mía y obedece mis órdenes el agente, pero la idea es que gane cada vez más autonomía a medida que implementa su modelo de negocio. Las ganancias del token hoy pagan el costo de su uso de IA (el mes pasado se comió 500 dólares de la API de Claude)”, explica Siri.

Para entender mejor este caso, hay que entender qué significa tokenizar un agente. Consiste en generar una suerte de activo digital de algo, permitiendo tener participantes o dueños de la “obra” que es subyacente al asset. Pero, ¿por qué el token SAIRI captura market cap? Es un tema de influencia.

Una de las principales razones por las que este token nuevo tuvo cierta atracción en el mercado, según le señalaron algunos inversores a Siri, es la legitimidad de la cuenta de X detrás del proyecto, que es la de Santiago Siri. “Entre mis followers, ven mi influencia y entre mis followers están Vitalik Buterin y Sam Altman, entre otros, o Marcos Galperin”, dice. Entonces, al ser una cuenta con seguidores calificados, la expectativa de evaluación del token tiene su propio hype.

¿Quién hace la compra y venta? Los mercados de tokens son descentralizados, mediados por contratos inteligentes que tienen las reglas de juego para hacer el swap de un token por otro. Y todo eso opera con Base que es una red blockchain Layer 2 desarrollada en Ethereum.

El proyecto hoy tiene ingresos de forma constante y dejó de ser un experimento técnico. Es algo así como un sistema económico autónomo. El programador decidió entonces integrarlo con un proyecto previo que tenía llamado Faighters , que es una plataforma de generación de avatares 3D y combates virtuales. “Puse a SAIRI a trabajar en Faighters y asocié el token al proyecto. Parte del profit se usa para quemar tokens y generar escasez”, explica.

El crecimiento del proyecto fue inesperado, según el propio desarrollador. “Empezó como una bola de nieve. El token empezó a ser usado por la comunidad y a tener cotización real”, afirma. En pocas semanas, el proyecto llegó a tener una capitalización de mercado de US$2 millones y ahora está promediando US$500.000. “Son valuaciones bajas, no altas para un token. Precisamente, son más realistas en un mercado donde además los desarrolladores efectivamente muestran resultados gracias a que desarrollan con IA y todo es más tangible. Muy distinto a los ICOs -oferta original de monedas- de 2017 que tenían valuaciones siderales y promesas de entrega a varios años”, aclara Siri.

Este fenómeno ya es global. Según el emprendedor, la mayor parte de los usuarios proviene de Asia (China, Indonesia, India) aunque también hay presencia en Estados Unidos. Argentina hoy está presente con proyectos como SAIRI, número uno del país en este nuevo mercado, por ahora. Los movimientos de $SAIRI se pueden ver desde dexscreener.com , la mayor parte de los inversores del proyecto provienen de Asia.

Qué son los agentic tokens

SAIRI forma parte de una nueva categoría: los agentic tokens. Son agentes de IA que usan criptomonedas para financiar su operación, pagar costos, fees y, en algunos casos, reinvertir en nuevos productos. “Es un mercado nuevo, todos estos agentes nacieron prácticamente al mismo tiempo. Es una carrera para ver quién crea el primer agente unicornio, que valga mil millones”, señala Siri .

Hoy el programador sigue trabajando en este camino y lanzó recientemente un editor de contratos inteligentes (smart contracts) llamado Wagmi; ya hizo contratos para Faighters y le permite a cualquiera hacer smart contracts por menos de US$50 (algo que antes se cobraba US$50.000). El proyecto usa los modelos Claude Opus OpenAI Codex.

Esta tendencia de agentes de IA en el mercado cripto tiene otros proyectos interesantes para observar, como $FELIX (otro de los agentes que ofrece servicios de instalación de OpenClaw), $JUNO y $ODAI. En todos estos casos, $BNKR es el protocolo usado.