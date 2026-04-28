Tras la polémica, Mercado Libre invertirá US$3 millones para radicarse en Villa Allende

CÓRDOBA.- Mercado Libre, que hace casi un año dejó de operar en sus oficinas en la ciudad de Córdoba por el “impacto de las tasas municipales”, anunció una inversión de US$3 millones para la construcción de un nuevo espacio en Villa Allende, a 25 kilómetros de la capital provincial, a donde comenzará a trabajar en enero de 2027.

Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, confirmó el dato en sus redes sociales: “Anunciamos nuevas oficinas en Villa Allende, Córdoba, un espacio de 2000 m² pensado para el trabajo flexible y la colaboración".

Enfatizó que Córdoba es “clave” para la compañía y que Villa Allende “reúne las condiciones para seguir creciendo: un esquema de beneficios que promueve la inversión y la generación de empleo, y una ubicación estratégica".

El anuncio se inscribe en una estrategia más amplia para esta provincia, Córdoba, donde ya cuenta con cinco centros logísticos de última milla con capacidad para procesar hasta 75.000 paquetes diarios y donde trabaja con 17.000 pymes y emprendedores cordobeses que utilizan la plataforma para sus ventas.

En julio pasado, Mercado Libre afirmó que cerraba sus oficinas en la ciudad de Córdoba porque pagaba $770 millones mensuales en tasas municipales, lo que equivalía a casi 24 alquileres de los 1800 metros cuadrados en el edificio Capitalinas, en el centro de la ciudad. Desde entonces, los 1260 empleados trabajan de forma remota.

La alícuota consolidada que pagaba la empresa era del 2,11%, aplicada sobre su actividad financiera y comercial. Desde la Municipalidad dejaron en claro que el cierre de las oficinas no modificaba la condición de contribuyente ni su responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias que le corresponden en virtud de la actividad que continúa desarrollando en la ciudad.

El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, planteó que la llegada de la empresa a la ciudad responde a una política de desarrollo planificado.

“Nos llena de orgullo ver cómo la ciudad crece bajo una planificación seria y a largo plazo. La llegada de Mercado Libre no es casualidad; es fruto de la Ordenanza 48/25, un instrumento clave que diseñamos para fomentar la radicación de nuevas empresas, brindando seguridad jurídica e incentivos para invertir”, dijo.

Cornet dijo a LA NACION que “hubo un trabajo durante varios meses” durante los que le mostraron a la empresa “cuál era nuestro plan de gobierno, le contamos cómo proyectábamos la ciudad, le mostramos nuestra mirada a 20 años, le dimos claras muestras de qué es lo que nosotros pensamos de la inversión privada”.

“Es así por nuestra ubicación geográfica, por nuestros servicios, nuestra infraestructura, nuestro plan de crecimiento, los espacios verdes que tenemos y que vamos a tener, nuestra oferta habitacional presente y futura. Hablamos de un montón de variables. Con respecto a lo tributario, le contamos de nuestros beneficios y de la seguridad jurídica y política que teníamos para ofrecerle y que están plasmadas en una ordenanza que, para ser aprobada, llevó el tratamiento más exhaustivo posible”, añadió.