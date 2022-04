Cambio de vida: dejó el tenis profesional y encontró en su hobby un negocio mejor al que esperaba

Gastón Nohra se define como un autodidacta de las finanzas. Su camino profesional comenzó en el deporte. Se dedicó durante 20 años al tenis como jugador profesional, profesor y coordinador de un club. La cuarentena por coronavirus interrumpió su camino y debió reinventarse, lo que lo llevó a convertir un pasatiempo en su principal fuente de ingresos.

“Llegó un momento límite de mi vida laboral: la pandemia. La pelota tocó la red y dejé de ser profesor de tenis. Me empecé a profesionalizar en el mercado hasta convertirme en trader de derivados. Operaba opciones financieras desde hacía tres años, pero era un complemento durante los ratos en los que no estaba en el club”, explicó.

Nohra se capacitó en análisis fundamental, análisis técnico, derivados y trading algorítmico. Trabajó en un plan basado en consideración de riesgos. Se propuso hacer, cada dos meses, ejercicios de opciones. “Lo tomé como 6 partidos, que empiezan y terminan. Hice una estrategia escalonada, empezando por 20 lotes, luego pasé a 40. Me enfoqué en no perder y en aumentar de a poco el volumen para que en los siguientes ejercicios aparecieran los resultados”, dice.

Gastón Nohra

Con disciplina, logró quintuplicar su capital desde diciembre de 2019. Sus instrumentos favoritos son las opciones porque “te permiten beneficiarte de todos los movimientos posibles de las acciones y apalancarte”, dijo.

“Desde lo emocional no sentí dificultades, sí desde el punto de haber arrancado con poco capital. Por lo general, el capital es un limitante. Por otro lado, el pensar en solo vivir del trading me generaba algo de incertidumbre. Además, no tenía buenos equipos ni comodidades tecnológicas”, explicó sobre las dificultades de comenzar a invertir.

Para la Bolsa y Mercados Argentina, el testimonio de Nohra es una “referencia de lo que está sucediendo hoy en día en el mercado de opciones”. “Actualmente, existe mucha presencia de inversores finales retail. Las opciones e instrumentos derivados son alternativas de inversión accesibles, en la que todo tipo de personas pueden canalizar sus inversiones, y hasta se ha convertido en fuente de ingresos”, agregaron.

Gastón Nohra, dando clase

La organización trabajó en conjunto con el extenista para que su caso se transforme en una referencia para quienes quieren dar sus primeros pasos en el mercado de capitales. Actualmente, Nohra está liderando un curso en el IAMC (Instituto Argentino del Mercado de Capitales) sobre los conceptos y herramientas clave para aprender a operar opciones.

Sobre las claves para tener éxito invirtiendo, Nohra aseguró: “Tener el deseo claro y fuerte de querer vivir de esto, aceptar las pérdidas como parte de la profesión y enfocarme en especializarme en un solo instrumento. No darse nunca la posibilidad de fracasar. Ser disciplinado y obstinado creo es una virtud, al igual que haber jugado tenis te ayuda a entender la derrota de otra manera”.

“Nunca dudé de mi decisión de haber dejado el tenis. Era algo que ya estaba creando en mi mente, y la pandemia fue la señal de largada. El tenis es un gran deporte de fortaleza mental, disfruté mucho esa etapa de jugador y profesor. Pero sentía las ganas de probarme en el mercado.